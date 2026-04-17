Закон о наставничестве для детей запустили, но украинцы о нем почти не знают

Успешное внедрение закона о наставничестве для детей зависит от открытости руководителей учреждений, где воспитываются дети-сироты, а также от уровня осведомленности граждан о возможности стать наставниками. Об этом заявила народный депутат Татьяна Скрипка во время регионального круглого стола в Волынской области.

По ее словам, базовый закон создает условия для более быстрой социализации детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, однако на данный момент эта возможность остается малоизвестной среди украинцев. Участники мероприятия обсудили практические механизмы внедрения новых норм, в частности участие руководителей детских учреждений, которые должны обеспечить открытость и доступ наставников к детям.

Во время дискуссии также уточнили роль органов местного самоуправления, ведь значительная часть полномочий по реализации закона возложена именно на громады. Отдельный акцент сделали на необходимости системной информационной работы, чтобы привлечь больше граждан к наставничеству.

Речь идет о законе № 4744-ІХ (законопроект № 13200), который в январе подписал Президент Владимир Зеленский. Документ определяет правовые и организационные основы наставничества и предусматривает четкие механизмы его внедрения. В частности, установлен порядок осуществления наставничества для детей от 10 лет, определены категории лиц, которые могут получать такую поддержку, а также требования к наставникам.

Закон вводит две формы наставничества — индивидуальную и корпоративную, а также предусматривает создание социальной услуги по его организации. Отдельно урегулированы вопросы учета, мониторинга, сопровождения наставников и государственного надзора в этой сфере.

Документ распространяется не только на детей-сирот, но и на другие уязвимые категории, в частности детей в сложных жизненных обстоятельствах, пострадавших от войны, депортированных или перемещенных, а также молодежь в возрасте до 23 лет. Предусмотрены также механизмы обучения, консультаций и поддержки наставников, чтобы обеспечить качество и безопасность этой деятельности.

Реализация закона должна стать одним из ключевых инструментов подготовки детей и молодежи к самостоятельной жизни и усиления системы социальной поддержки в Украине.

