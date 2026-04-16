Масована атака Росії по Україні: влучання в житлові будинки в Одесі, Києві, Дніпрі та Харкові – ФОТО та ВІДЕО

Внаслідок атаки є загиблі серед цивільних, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Українська протиповітряна оборона знешкодила 31 із 44 ракет та 636 із 659 безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. За добу зафіксовано влучання 12 ракет і 20 дронів на 26 локаціях, а також падіння уламків у 25 місцях. Дані щодо однієї ракети уточнюються.

Під вогнем опинилися одразу кілька регіонів, зокрема Дніпропетровська область, Одеса, Харків та Дніпро.

Дніпро та Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 34 дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок масованого удару пошкоджені офісні та адміністративні будівлі, житлові будинки, підприємство та автомобілі. Через вечірню та нічну атаки постраждали 30 людей, двоє з них загинули.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району пошкоджено приватний будинок і зруйновано прибудову. Постраждала 14-річна дівчинка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині обстрілів зазнали Нікополь, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. Там горіли приватний будинок і нежитлова будівля, пошкоджені багатоповерхівка та автомобілі. Загинув 37-річний чоловік, ще троє людей поранені. Двоє 28-річних чоловіків перебувають у лікарні у важкому стані.

Одеса

Внаслідок масованої атаки по Одесі загинули семеро людей, ще щонайменше 12 постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У місті пошкоджено об’єкти портової, критичної та житлової інфраструктури. У щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновано фасади та вибито вікна, пошкоджено гуртожиток і прилеглі будівлі.

Через обстріли на окремих об’єктах виникли пожежі. Тривають роботи з ліквідації наслідків. Правоохоронці документують воєнні злочини РФ проти цивільного населення.

Харків

У Харкові внаслідок атаки ворожих безпілотників спалахнув приватний будинок, є постраждалі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, місто атакували дрони, на цей момент зафіксовано щонайменше два влучання. Один із безпілотників вдарив у Слобідському районі, інформація щодо іншого уточнюється. Над містом залишаються ворожі дрони.

Один із дронів влучив поблизу житлових будинків в Індустріальному районі.

У Немишлянському районі через падіння безпілотника на дорогу пошкоджено кілька приватних будинків і перебито газогін.

Ще одне влучання зафіксовано у Салтівському районі біля багатоповерхівок. На місці удару загорівся приватний будинок, є постраждалі.

Київ

У Києві внаслідок ворожої атаки зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах – пошкоджені багатоповерхівки, знищені авто. Також в столиці частково змінили рух громадського транспорту через пошкодження інфраструктури внаслідок нічної атаки.

За даними Нацполіції, станом на 7:40 відомо про чотирьох загиблих - 12-річний хлопчик, двоє чоловіків та жінка. Щонайменше 48 поранених, серед них хлопчик 9 років, троє поліцейських та четверо медиків, які приїхали надавати допомогу людям.

