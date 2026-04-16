Массированная атака России на Украину: попадания в жилые дома в Одессе, Киеве, Днепре и Харькове – ФОТО и ВИДЕО

В результате атаки есть погибшие среди гражданского населения, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Украинская противовоздушная оборона сбила 31 из 44 ракет и 636 из 659 беспилотников, которыми Россия атаковала Украину. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. За сутки зафиксировано попадание 12 ракет и 20 дронов в 26 локациях, а также падение обломков в 25 местах. Данные по одной ракете уточняются.

Под обстрелом оказались сразу несколько регионов, в частности Днепропетровская область, Одесса, Харьков и Днепр.

Днепр и Днепропетровская область

В Днепропетровской области в результате обстрелов погибли три человека, еще 34 получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

В Днепре в результате массированного удара повреждены офисные и административные здания, жилые дома, предприятие и автомобили. В результате вечерней и ночной атак пострадали 30 человек, двое из них погибли.

В Новоалександровской общине Днепровского района поврежден частный дом и разрушена пристройка. Пострадала 14-летняя девочка, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Никопольском районе обстрелам подверглись Никополь, Покровская, Мировская и Червоногригоровская общины. Там горели частный дом и нежилое здание, повреждены многоэтажка и автомобили. Погиб 37-летний мужчина, еще трое человек ранены. Двое 28-летних мужчин находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Одесса

В результате массированной атаки на Одессу погибли семь человек, ещё как минимум 12 получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В городе повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. По меньшей мере в трех многоэтажках разрушены фасады и выбиты окна, поврежден общежитие и прилегающие здания.

Из-за обстрелов на отдельных объектах возникли пожары. Продолжаются работы по ликвидации последствий. Правоохранители документируют военные преступления РФ против гражданского населения.

Харьков

В Харькове в результате атаки вражеских беспилотников загорелся частный дом, есть пострадавшие. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, город атаковали дроны, на данный момент зафиксировано как минимум два попадания. Один из беспилотников ударил в Слободском районе, информация о другом уточняется. Над городом остаются вражеские дроны.

Один из дронов попал вблизи жилых домов в Индустриальном районе.

В Немишлянском районе из-за падения беспилотника на дорогу повреждены несколько частных домов и перебит газопровод.

Еще одно попадание зафиксировано в Салтовском районе возле многоэтажек. На месте удара загорелся частный дом, есть пострадавшие.

Киев

В Киеве в результате вражеской атаки зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах – повреждены многоэтажки, уничтожены автомобили. Также в столице частично изменили движение общественного транспорта из-за повреждения инфраструктуры в результате ночной атаки.

По данным Нацполиции, по состоянию на 7:40 известно о четырёх погибших — 12-летнем мальчике, двух мужчинах и одной женщине. По меньшей мере 48 человек получили ранения, среди них 9-летний мальчик, трое полицейских и четверо медиков, которые прибыли на место для оказания помощи пострадавшим.

