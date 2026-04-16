После российского обстрела в Киеве перекрыли улицы — по каким маршрутам курсирует общественный транспорт

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве частично изменили движение общественного транспорта из-за повреждения инфраструктуры в результате ночной атаки. Об этом сообщили в КГГА. Ограничения ввели из-за перекрытия участка на углу улиц Ивана Выговского и Северо-Сирецкой.

В частности, троллейбусы № 4, 5, 26 и 35 курсируют по измененной схеме — от площади Украинских Героев, станции метро «Нивки» и улицы Кадетский Гай до площади Валерия Марченко.

На маршрут № 28 дополнительно выпустили больше троллейбусов.

Автобусы № 32 и 36ТР организовали объезд через улицы Данила Щербаковского, Стеценко, Газопроводную, проспект Георгия Гонгадзе и проспект Европейского Союза, после чего они возвращаются на свои привычные маршруты.

Как сообщалось ранее, в Киеве в результате вражеской атаки зафиксированы разрушения в Подольском, Оболонском, Шевченковском и Деснянском районах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.