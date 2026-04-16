Після російської атаки в Києві перекрили вулиці – за якими маршрутами курсує громадський транспорт
У Києві частково змінили рух громадського транспорту через пошкодження інфраструктури внаслідок нічної атаки. Про це повідомили в КМДА. Обмеження запровадили через перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької.
Зокрема, тролейбуси № 4, 5, 26 і 35 курсують за зміненою схемою — від площі Українських Героїв, станції метро «Нивки» та вулиці Кадетський Гай до площі Валерія Марченка.
На маршрут № 28 додатково випустили більше тролейбусів.
Автобуси № 32 і 36ТР організували в об’їзд через вулиці Данила Щербаківського, Стеценка, Газопровідну, проспект Георгія Гонгадзе та проспект Європейського Союзу, після чого вони повертаються на свої звичні маршрути.
Як повідомлялося раніше, у Києві внаслідок ворожої атаки зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.
