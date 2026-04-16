Після російської атаки в Києві перекрили вулиці – за якими маршрутами курсує громадський транспорт

08:35, 16 квітня 2026
Обмеження запровадили через перекриття ділянки на Виговського та Північно-Сирецькій, частину маршрутів спрямували в об’їзд.
Після російської атаки в Києві перекрили вулиці – за якими маршрутами курсує громадський транспорт
У Києві частково змінили рух громадського транспорту через пошкодження інфраструктури внаслідок нічної атаки. Про це повідомили в КМДА. Обмеження запровадили через перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької.

Зокрема, тролейбуси № 4, 5, 26 і 35 курсують за зміненою схемою — від площі Українських Героїв, станції метро «Нивки» та вулиці Кадетський Гай до площі Валерія Марченка.

На маршрут № 28 додатково випустили більше тролейбусів.

Автобуси № 32 і 36ТР організували в об’їзд через вулиці Данила Щербаківського, Стеценка, Газопровідну, проспект Георгія Гонгадзе та проспект Європейського Союзу, після чого вони повертаються на свої звичні маршрути.

Як повідомлялося раніше, у Києві внаслідок ворожої атаки зафіксовані руйнування у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Держстат ініціював остаточну ліквідацію ЄДРПОУ для усунення дублювання державних реєстрів

Відповідний проєкт постанови Уряду проходить етап громадського обговорення та погодження з Державною регуляторною службою.

Моральну шкоду за мобінг не відшкодовуватимуть, якщо конфлікт спровокував сам працівник

У парламенті пропонують обмежити право на компенсацію моральної шкоди у трудових спорах у разі умисних дій працівника.

4 млн гривень виплат: чому військові змушені судитися за власні гроші, а родини повертати допомогу

Держава перераховує кошти військовополонених їх сім’ям, щоб підтримати їх, але чи знають родичі, що ці кошти — не подарунок, а тимчасове утримання, яке доведеться повертати.

ВС: передача даних про ЗСУ ворогу через месенджер — це колабораційна діяльність, а не просто поширення інформації

ВС наголосив, що передача ворогу даних про ЗСУ через месенджер є допомогою у бойових діях і колабораційною діяльністю.

Україна в трійці держав-членів Ради Європи за кількістю заяв, які перебувають на розгляді ЄСПЛ

За гучними перемогами над Росією в Страсбурзі ховається процес адаптації до стандартів ЄС в умовах воєнного стану.

