Что на самом деле означает статус «разыскивает ТЦК» в Резерв+: суд разграничил информирование и розыск

Апелляционный суд разъяснил правовую природу отметки «Разыскивает ТЦК и СП» и ее отличие от розыска в процессуальном понимании.

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Восьмой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, который отказал в удовлетворении иска военнообязанного об отмене сведений о нарушении правил воинского учета в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Суд пришел к выводу, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки имел законные основания внести в Реестр информацию о нарушении правил воинского учета и обратиться в Национальную полицию относительно административного задержания и доставления лица в ТЦК, поскольку военнообязанный не уточнил свои персональные данные в срок, определенный законодательством после вступления в силу Закона №3633-IX.

В то же время апелляционный суд подчеркнул, что отметка «Нарушение правил воинского учета» или сообщение «Разыскивает ТЦК и СП» в приложении «Резерв+» сами по себе не означают, что лицо уже привлечено к административной ответственности либо что в отношении него вынесено постановление о наложении административного взыскания.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд после того, как при формировании военно-учетного документа в приложении «Резерв+» обнаружил информацию о нарушении им правил воинского учета и сведения о его розыске.

Он утверждал, что не нарушал требований законодательства о воинском учете, не получал повесток, а потому считал внесение таких сведений в Реестр незаконным. В иске мужчина просил признать противоправными действия ТЦК по внесению информации о нарушении правил воинского учета, обязать исключить соответствующие сведения из Реестра и уведомить Национальную полицию об отсутствии оснований для его административного задержания и доставления.

Из материалов дела следует, что представитель истца обращался в ТЦК с адвокатским запросом и заявлением об исключении соответствующих сведений из Реестра.

В ответ ТЦК сообщил, что гражданин не уточнил свои военно-учетные данные в установленный законом срок — до июля 2024 года. Именно по этой причине он был отнесен к лицам, нарушившим правила воинского учета, а в Национальную полицию направлено обращение относительно его доставления в ТЦК.

При этом данные в приложении «Резерв+» свидетельствовали, что фактически свои сведения истец обновил лишь 28 апреля 2025 года.

Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с таким решением, истец подал апелляционную жалобу.

Позиция истца

В апелляционной жалобе истец указывал, что его не привлекали к административной ответственности за нарушение правил воинского учета.

По его словам, в отношении него не составляли протокол об административном правонарушении и не выносили постановление о наложении административного взыскания, поэтому утверждение о нарушении им правил воинского учета является безосновательным.

Также он настаивал, что полиция не могла осуществлять его доставление в ТЦК при отсутствии соответствующих процессуальных документов по делу об административном правонарушении.

Выводы апелляционного суда

Коллегия судей напомнила, что после вступления в силу Закона №3633-IX граждане, состоящие на воинском учете, были обязаны в течение 60 дней уточнить свои персональные данные через ТЦК, ЦПАУ либо электронный кабинет военнообязанного.

Суд установил, что истец выполнил эту обязанность лишь в апреле 2025 года, хотя закон требовал сделать это до середины июля 2024 года.

Поскольку никаких доказательств того, что персональные данные были уточнены в установленный законом срок, истец не предоставил, апелляционный суд согласился с выводом первой инстанции о наличии у ТЦК оснований для внесения соответствующих сведений в Реестр.

В то же время суд подчеркнул, что наличие в приложении «Резерв+» отметки «Нарушение правил воинского учета» не означает установления факта административного правонарушения и не свидетельствует о виновности лица в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 210 КоАП.

Коллегия судей отметила, что такая отметка свидетельствует о нарушении лицом срока уточнения персональных данных и об автоматическом формировании посредством электронного информационного взаимодействия соответствующего обращения в полицию относительно доставления лица в ТЦК в связи с возможным совершением административного правонарушения. Вопрос же о наличии или отсутствии состава административного правонарушения должен решаться в рамках процедуры привлечения лица к административной ответственности.

Суд также обратил внимание, что протокол об административном правонарушении и постановление по делу в отношении истца не были составлены не из-за бездействия ТЦК, а потому, что он не прибыл в центр комплектования. Именно по этой причине ТЦК обратился в Национальную полицию относительно административного задержания и доставления лица в ТЦК.

Что сказал суд об отметке «Разыскивает ТЦК и СП»

Отдельно коллегия судей проанализировала отображение в приложении сообщения «Разыскивает ТЦК и СП».

Суд отметил, что Закон «О воинской обязанности и военной службе», Закон «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», Кодекс Украины об административных правонарушениях и Порядок организации и ведения воинского учета не содержат такого понятия, как «розыск призывника, военнообязанного или резервиста». Следовательно, у ТЦК отсутствует определенный законодательством механизм объявления таких лиц в розыск.

По мнению суда, запись «Разыскивает ТЦК и СП» носит исключительно информационный характер и используется как способ уведомления лица о необходимости прибыть в ТЦК для обновления или уточнения данных и решения вопросов воинского учета. Такая запись не является тождественной понятию розыска в процессуальном понимании и не свидетельствует о существовании отдельной процедуры розыска военнообязанного.

Решение суда

Восьмой апелляционный административный суд пришел к выводу, что ТЦК действовал в пределах предоставленных законом полномочий, а истец не доказал противоправность внесения сведений в Реестр.

В результате апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Львовского окружного административного суда — без изменений.

Постановление по делу №380/15294/25 вступило в законную силу со дня его принятия и, по общему правилу, не подлежит кассационному обжалованию, кроме случаев, предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины.

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