Що насправді означає статус «розшукує ТЦК» у Резерв+: суд розмежував інформування і розшук

Апеляційний суд пояснив правову природу позначки «Розшукує ТЦК та СП» та її відмінність від розшуку в процесуальному розумінні.

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Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, який відмовив у задоволенні позову військовозобов’язаного щодо скасування відомостей про порушення правил військового обліку в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Суд дійшов висновку, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки мав законні підстави внести до Реєстру інформацію про порушення правил військового обліку та звернутися до Національної поліції щодо адміністративного затримання і доставлення особи до ТЦК, оскільки військовозобов’язаний не уточнив свої персональні дані у строк, визначений законодавством після набрання чинності Законом №3633-IX.

Водночас апеляційний суд наголосив, що відмітка «Порушення правил військового обліку» або повідомлення «Розшукує ТЦК та СП» у застосунку «Резерв+» самі по собі не означають, що особу вже притягнуто до адміністративної відповідальності чи що щодо неї винесено постанову про накладення адміністративного стягнення.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду після того, як під час формування військово-облікового документа в застосунку «Резерв+» виявив інформацію про порушення ним правил військового обліку та відомості про його розшук.

Він стверджував, що не порушував вимог законодавства про військовий облік, не отримував повісток, а тому вважав внесення таких відомостей до Реєстру незаконним. У позові чоловік просив визнати протиправними дії ТЦК щодо внесення інформації про порушення правил військового обліку, зобов’язати виключити відповідні відомості з Реєстру та повідомити Національну поліцію про відсутність підстав для його адміністративного затримання і доставлення.

З матеріалів справи випливає, що представник позивача звертався до ТЦК з адвокатським запитом та заявою про виключення відповідних відомостей із Реєстру.

У відповідь ТЦК повідомив, що громадянин не уточнив свої військово-облікові дані у встановлений законом строк — до липня 2024 року. Саме з цієї причини його було віднесено до осіб, які порушили правила військового обліку, а до Національної поліції направлено звернення щодо його доставлення до ТЦК.

При цьому дані в застосунку «Резерв+» свідчили, що фактично свої відомості позивач оновив лише 28 квітня 2025 року.

Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Не погодившись із таким рішенням, позивач подав апеляційну скаргу.

Позиція позивача

В апеляційній скарзі позивач зазначав, що його не притягували до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

За його словами, щодо нього не складали протокол про адміністративне правопорушення та не виносили постанову про накладення адміністративного стягнення, тому твердження про порушення ним правил військового обліку є безпідставним.

Також він наполягав, що поліція не могла здійснювати його доставлення до ТЦК за відсутності відповідних процесуальних документів у справі про адміністративне правопорушення.

Висновки апеляційного суду

Колегія суддів нагадала, що після набрання чинності Законом №3633-IX громадяни, які перебувають на військовому обліку, були зобов’язані протягом 60 днів уточнити свої персональні дані через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет військовозобов’язаного.

Суд встановив, що позивач виконав цей обов’язок лише у квітні 2025 року, хоча закон вимагав зробити це до середини липня 2024 року.

Оскільки жодних доказів того, що персональні дані були уточнені у визначений законом строк, позивач не надав, апеляційний суд погодився з висновком першої інстанції про наявність у ТЦК підстав для внесення відповідних відомостей до Реєстру.

Водночас суд підкреслив, що наявність у застосунку «Резерв+» позначки «Порушення правил військового обліку» не означає встановлення факту адміністративного правопорушення та не свідчить про винуватість особи у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 210 КУпАП.

Колегія суддів зазначила, що така відмітка свідчить про порушення особою строку уточнення персональних даних та про автоматичне формування через електронну інформаційну взаємодію відповідного звернення до поліції щодо доставлення особи до ТЦК у зв’язку з можливим вчиненням адміністративного правопорушення. Питання ж про наявність чи відсутність складу адміністративного правопорушення має вирішуватися в межах процедури притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Суд також звернув увагу, що протокол про адміністративне правопорушення та постанова у справі щодо позивача не були складені не через бездіяльність ТЦК, а тому, що він не прибув до центру комплектування. Саме з цієї причини ТЦК звернувся до Національної поліції щодо адміністративного затримання та доставлення особи до ТЦК.

Що сказав суд про позначку «Розшукує ТЦК та СП»

Окремо колегія суддів проаналізувала відображення в застосунку повідомлення «Розшукує ТЦК та СП».

Суд зазначив, що Закон «Про військовий обов’язок і військову службу», Закон «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», Кодекс України про адміністративні правопорушення та Порядок організації та ведення військового обліку не містять такого поняття, як «розшук призовника, військовозобов’язаного чи резервіста». Відтак у ТЦК відсутній визначений законодавством механізм оголошення таких осіб у розшук.

На думку суду, запис «Розшукує ТЦК та СП» має суто інформаційний характер і використовується як спосіб повідомлення особи про необхідність прибути до ТЦК для оновлення або уточнення даних та вирішення питань військового обліку. Такий запис не є тотожним поняттю розшуку у процесуальному розумінні та не свідчить про існування окремої процедури розшуку військовозобов’язаного.

Рішення суду

Восьмий апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що ТЦК діяв у межах наданих законом повноважень, а позивач не довів протиправності внесення відомостей до Реєстру.

У результаті апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення Львівського окружного адміністративного суду — без змін.

Постанова у справі №380/15294/25 набрала законної сили з дня її ухвалення та, за загальним правилом, не підлягає касаційному оскарженню, крім випадків, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України.

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