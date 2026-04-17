  1. В Україні

Вища освіта стрімко дорожчає — як змінилися ціни на навчання в університетах

10:00, 17 квітня 2026
Які спеціальності виросли в ціні найбільше і де навчатися найдорожче.
Питання вартості вищої освіти знову опинилося в центрі уваги. У Міністерстві освіти і науки пояснюють подорожчання зростанням витрат університетів і необхідністю підвищувати оплату праці викладачів. Водночас аналіз ринку свідчить: ціни зростають не лише стабільно, а й дедалі швидше.

Ціни зростають щороку і прискорюються

За даними дослідження Education.ua, за останні чотири роки середня вартість навчання в українських університетах збільшилася приблизно на 60%. Якщо у 2022 році вона становила трохи більше ніж 19 тисяч гривень, то у 2025 році — вже понад 30 тисяч. Найпомітніше зростання зафіксували саме протягом останнього року.

Найшвидше дорожчають спеціальності, пов’язані з міжнародною діяльністю, управлінням і фінансами. Зокрема, навчання за напрямом «міжнародні відносини» за цей період майже подвоїлося, а «громадське здоров’я» також продемонструвало суттєвий приріст вартості.

Захід і столиця — серед лідерів за цінами

Регіонально найдорожчою виявилася вища освіта не лише у столиці, а й у західних областях. Лідерами за середньою ціною навчання стали Чернівецька, Львівська та Київська області. Експерти пов’язують це з підвищеним попитом на навчання в умовно безпечніших регіонах. Водночас найнижчі ціни зафіксовані у південних і східних областях, зокрема Херсонській, Миколаївській та Запорізькій.

Приватні виші дорожчають швидше, держава пропонує гранти

Традиційно найдорожчими залишаються медичні, юридичні, ІТ- та творчі спеціальності. Попри високу вартість, вони щороку зберігають значний конкурс серед вступників. Натомість технічні та інженерні напрями, які держава визначає як критично важливі для економіки, залишаються відносно доступними.

Окремо зростає розрив між державними та приватними університетами. У приватних закладах річна вартість навчання часто перевищує 100 тисяч гривень і може сягати понад 300 тисяч. Водночас найдоступніші пропозиції зберігаються переважно у педагогічних і духовних закладах освіти.

На тлі подорожчання держава розширює механізм фінансової підтримки. Йдеться про гранти для вступників із високими результатами національного мультипредметного тесту. За два роки дії програми ними скористалися понад 40 тисяч студентів, а середній розмір допомоги перевищив 23 тисячі гривень.

Попри загальне зростання вартості, система вищої освіти все ще пропонує різні цінові можливості. Водночас дедалі частіше вибір спеціальності визначається не лише інтересами абітурієнтів, а й фінансовими можливостями їхніх родин.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

