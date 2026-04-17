Высшее образование стремительно дорожает — как изменились цены на обучение в университетах

Какие специальности выросли в цене больше всего и где учиться дороже всего.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос стоимости высшего образования снова оказался в центре внимания. В Министерстве образования и науки объясняют подорожание ростом расходов университетов и необходимостью повышать оплату труда преподавателей. В то же время анализ рынка свидетельствует: цены растут не только стабильно, но и все быстрее.

Цены растут каждый год и ускоряются

По данным исследования Education.ua, за последние четыре года средняя стоимость обучения в украинских университетах увеличилась примерно на 60%. Если в 2022 году она составляла чуть более 19 тысяч гривен, то в 2025 году — уже свыше 30 тысяч. Наиболее заметный рост зафиксирован именно в течение последнего года.

Быстрее всего дорожают специальности, связанные с международной деятельностью, управлением и финансами. В частности, обучение по направлению «международные отношения» за этот период почти удвоилось, а «общественное здоровье» также продемонстрировало существенный рост стоимости.

Запад и столица — среди лидеров по ценам

Регионально самым дорогим оказалось высшее образование не только в столице, но и в западных областях. Лидерами по средней стоимости обучения стали Черновицкая, Львовская и Киевская области. Эксперты связывают это с повышенным спросом на обучение в условно более безопасных регионах. В то же время самые низкие цены зафиксированы в южных и восточных областях, в частности Херсонской, Николаевской и Запорожской.

Частные вузы дорожают быстрее, государство предлагает гранты

Традиционно самыми дорогими остаются медицинские, юридические, ИТ- и творческие специальности. Несмотря на высокую стоимость, они ежегодно сохраняют высокий конкурс среди абитуриентов. В то же время технические и инженерные направления, которые государство считает критически важными для экономики, остаются относительно доступными.

Отдельно растет разрыв между государственными и частными университетами. В частных учреждениях годовая стоимость обучения часто превышает 100 тысяч гривен и может достигать более 300 тысяч. В то же время наиболее доступные предложения сохраняются преимущественно в педагогических и духовных учебных заведениях.

На фоне подорожания государство расширяет механизм финансовой поддержки. Речь идет о грантах для абитуриентов с высокими результатами национального мультипредметного теста. За два года действия программы ими воспользовались более 40 тысяч студентов, а средний размер помощи превысил 23 тысячи гривен.

Несмотря на общее увеличение стоимости, система высшего образования все еще предлагает различные ценовые возможности. В то же время все чаще выбор специальности определяется не только интересами абитуриентов, но и финансовыми возможностями их семей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.