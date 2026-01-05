  1. В мире

Новая стратегия безопасности Литвы: больше денег на оборону и Украину

15:24, 5 января 2026
Литва назвала Украину ключевым фактором европейской безопасности и пообещала ежегодно направлять 0,25% ВВП на помощь Киеву.
Украина стала одним из ключевых элементов обновленной Стратегии национальной безопасности Литвы на 2026 год, которую представило Министерство национальной обороны страны. В документе отмечается, что безопасность Европы невозможна без независимой, суверенной и надежно защищенной Украины, интегрированной в евроатлантическое пространство. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Согласно стратегии, Литва планирует ежегодно направлять не менее 0,25% собственного ВВП на поддержку Украины в сфере безопасности и обороны. Речь идет о подготовке украинских военных, поставках оборудования и комплексной военной и оборонной помощи.

В документе Россия прямо определена как экзистенциальная угроза для Литвы и всего трансатлантического сообщества. По оценке Вильнюса, Москва может быть готова к масштабной военной конфронтации с НАТО уже к 2030 году.

Обновленная стратегия базируется на трех ключевых направлениях: вооруженная оборона государства, укрепление национальной и общественной устойчивости, а также формирование благоприятной международной среды безопасности. Литва подтвердила намерение увеличить оборонные расходы до 5-6% ВВП к 2030 году, что существенно превышает минимальные стандарты Альянса.

Среди внешних рисков в документе также указаны Беларусь — как источник нестабильности из-за зависимости от России, Китай и другие страны, которые способствуют Москве путем поставки технологий и товаров двойного назначения.

В то же время Литва планирует активизировать региональное сотрудничество в рамках Нордическо-Балтийской восьмерки и Северной группы. Эти форматы должны дополнить НАТО и одновременно усилить поддержку Украины как ключевого фактора стабильности европейской безопасности.

