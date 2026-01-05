Нова стратегія безпеки Литви: більше грошей на оборону і Україну

Литва назвала Україну ключовим чинником європейської безпеки та пообіцяла щороку спрямовувати 0,25% ВВП на допомогу Києву.

Україна стала одним з ключових елементів оновленої Стратегії національної безпеки Литви на 2026 рік, яку презентувало Міністерство національної оборони країни. У документі наголошується, що безпека Європи неможлива без незалежної, суверенної та надійно захищеної України, інтегрованої в євроатлантичний простір. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно зі стратегією, Литва планує щороку спрямовувати щонайменше 0,25% власного ВВП на підтримку України у сфері безпеки й оборони. Йдеться про підготовку українських військових, постачання обладнання та комплексну військову й оборонну допомогу.

У документі Росію прямо визначено як екзистенційну загрозу для Литви та всієї трансатлантичної спільноти. За оцінкою Вільнюса, Москва може бути готовою до масштабної військової конфронтації з НАТО вже до 2030 року.

Оновлена стратегія базується на трьох ключових напрямах: збройна оборона держави, зміцнення національної та суспільної стійкості, а також формування сприятливого міжнародного безпекового середовища. Литва підтвердила намір збільшити оборонні витрати до 5–6% ВВП до 2030 року, що суттєво перевищує мінімальні стандарти Альянсу.

Серед зовнішніх ризиків у документі також зазначені Білорусь — як джерело нестабільності через залежність від Росії, Китай та інші країни, які сприяють Москві шляхом постачання технологій і товарів подвійного призначення.

Водночас Литва планує активізувати регіональну співпрацю в межах Нордично-Балтійської вісімки та Північної групи. Ці формати мають доповнити НАТО та водночас посилити підтримку України як ключового чинника стабільності європейської безпеки.

