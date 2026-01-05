Теракт за 1500 долларов: в Киеве задержали 24-летнюю девушку, которая подорвала авто военного Нацгвардии

По данным следствия, подозреваемая действовала по указаниям российских спецслужб и вела онлайн-трансляцию момента взрыва.

В Киеве правоохранители задержали 24-летнюю девушку, которая подорвала внедорожник военнослужащего в Оболонском районе. На теракт она согласилась за 1500 долларов. Об этом сообщает Нацполиция, городская прокуратура и СБУ.

Злоумышленница по указанию «куратора» российских спецслужб изготовила самодельное взрывное устройство и заложила его под автомобиль военнослужащего Нацгвардии. В результате взрыва военнослужащий и его знакомая были травмированы.

Действия фигурантки квалифицированы как террористический акт, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Как известно, утром 4 января к правоохранителям поступило сообщение о взрыве автомобиля Land Rover возле жилого дома на улице Героев Днепра.

Правоохранители обнаружили вблизи эпицентра взрыва мобильный телефон, который использовался для онлайн-трансляции момента преступления заказчику.

Оперативники за несколько часов идентифицировали и задержали причастную к совершению теракта 24-летнюю жительницу столицы.

Следствием установлено, что женщина искала «подработку» в социальных сетях, где на нее осенью прошлого года «вышел» представитель спецслужб рф. За выполнение теракта он пообещал ей вознаграждение в размере 1500 долларов, однако денег она так и не получила.

По инструкциям «куратора» задержанная самостоятельно изготовила взрывное устройство в домашних условиях. Она заложила взрывчатку под авто и установила скрытую камеру для подтверждения результата в режиме реального времени. В дальнейшем, когда военнослужащий подошел к авто — произошел взрыв. В итоге оба получили телесные повреждения — в частности, осколочные ранения и контузию.

Злоумышленница задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, задержанная подозревается в совершении поджога автомобиля военного, который она совершила в декабре прошлого года.

