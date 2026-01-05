  1. В Україні

Теракт за 1500 доларів: у Києві затримали 24-річну дівчину, яка підірвала авто військового Нацгвардії

16:07, 5 січня 2026
За даними слідства, підозрювана діяла за вказівками російських спецслужб і вела онлайн-трансляцію моменту вибуху.
У Києві правоохоронці затримали 24-річну дівчину, яка підірвала позашляховик військовослужбовця в Оболонському районі. На теракт вона погодилася за 1500 доларів. Про це повідомляє Нацполіція, міська прокуратура та СБУ.

Зловмисниця за вказівкою «куратора» російських спецслужб виготовила саморобний вибуховий пристрій та заклала його під автомобіль військовослужбовця Нацгвардії. Внаслідок вибуху військовослужбовця та його знайому було травмовано.

Дії фігурантки кваліфіковано як терористичний акт, їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як відомо, зранку 4 січня до правоохоронців надійшло повідомлення про вибух автомобіля Land Rover біля житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра.

Правоохоронці виявили поблизу епіцентру вибуху мобільний телефон, який використовувався для онлайн-трансляції моменту злочину замовнику.

Оперативники за декілька годин ідентифікували та затримали причетну до вчинення теракту 24-річну мешканку столиці.

Слідством встановлено, що жінка шукала «підробіток» у соціальних мережах, де на неї восени минулого року «вийшов» представник спецслужб РФ. За виконання теракту він пообіцяв їй винагороду у розмірі 1500 доларів, проте грошей вона так і не отримала.

За інструкціями «куратора» затримана самостійно виготовила вибуховий пристрій у домашніх умовах. Вона заклала вибухівку під авто та встановила приховану камеру для підтвердження результату в режимі реального часу. Надалі, коли військовослужбовець підійшов до авто — стався вибух. Відтак, обоє отримали тілесні ушкодження — зокрема, осколкові поранення та контузію.

Зловмисницю затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна або без такої. 

Крім того, затримана підозрюється у вчиненні підпалу автівки військового, який вона вчинила у грудні минулого року.

теракт Київ військовослужбовці автомобіль

