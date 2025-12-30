В Киеве наказали водителя Hyundai, который на глазах у полиции проехал на красный сигнал светофора, видео
21:39, 30 декабря 2025
В столице привлекли к ответственности водителя, который нарушил ПДД.
В Голосеевском районе Киева наказали водителя автомобиля Hyundai, который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли в отношении него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, сумма штрафа составляет — 510 гривен.
В полиции напомнили, сигналы светофора имеют следующие значения:
- зеленый разрешает движение;
- желтый запрещает движение и предупреждает о последующей смене сигналов;
- красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.
