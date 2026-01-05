  1. В Украине

Женщина погибла под колесами автомобиля: ГБР расследует смертельное ДТП с участием правоохранителя

16:59, 5 января 2026
В Ровенской области задержали правоохранителя, который после смертельного ДТП не вызвал скорую и скрылся с места аварии.
Фото: ГБР
Сотрудники Государственного бюро расследований при процессуальной поддержке Национальной полиции сообщили о подозрении правоохранителю из Ровенской области, который стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия произошла вечером 2 января 2026 года около 21:40 в селе Орвяница. По данным следствия, правоохранитель, управляя собственным автомобилем, на большой скорости совершил наезд на электровелосипед, который двигался в попутном направлении. Участок дороги был хорошо освещен.

В результате ДТП 40-летняя женщина, которая управляла велосипедом, погибла на месте. Водитель не оказал помощи пострадавшей, не вызвал медиков и покинул место происшествия.

На следующий день правоохранители задержали подозреваемого — на тот момент он находился в состоянии детоксикации от алкоголя. От прохождения проверки на алкоголь с помощью драгера мужчина отказался, вместо этого назначен лабораторный анализ для определения содержания алкоголя в крови.

Следствие инкриминирует фигуранту управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека, а также оставление потерпевшего в опасности (ч. 3 ст. 286-1 и ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения и отстранении подозреваемого от должности.

