Жінка загинула під колесами авто: ДБР розслідує смертельну ДТП за участі правоохоронця

На Рівненщині затримали правоохоронця, який після смертельної ДТП не викликав швидку і втік з місця аварії.

Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань за процесуальної підтримки Національної поліції повідомили про підозру правоохоронцю з Рівненської області, який став учасником смертельної дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп’яніння.

Трагедія сталася ввечері 2 січня 2026 року близько 21:40 у селі Орв’яниця. За даними слідства, правоохоронець, керуючи власним автомобілем, на великій швидкості здійснив наїзд на електровелосипед, що рухався у попутному напрямку. Ділянка дороги була добре освітлена.

Внаслідок ДТП 40-річна жінка, яка керувала велосипедом, загинула на місці. Водій не надав допомоги потерпілій, не викликав медиків і залишив місце події.

Наступного дня правоохоронці затримали підозрюваного — на той момент він перебував у стані детоксикації від алкоголю. Від проходження перевірки на алкоголь за допомогою драгера чоловік відмовився, натомість призначено лабораторний аналіз для визначення вмісту алкоголю в крові.

Слідство інкримінує фігуранту керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель людини, а також залишення потерпілого в небезпеці (ч. 3 ст. 286-1 та ч. 1 ст. 135 КК України).

Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

