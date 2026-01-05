Старые договоры — по старым законам: Верховный Суд отменил отказ нотариуса и защитил наследника

Верховный Суд рассмотрел жалобу по делу по иску к частному нотариусу Одесского городского нотариального округа о признании незаконным отказа нотариуса в совершении нотариального действия.

Верховный Суд разъяснил важный принцип: договоры необходимо оценивать по законам, действовавшим на момент их заключения, а не по современным правилам.

Как указал Верховный Суд, положения действующего ГК Украины не применяются к сделкам, совершенным до вступления его в силу, в том числе в части ничтожности. По ГК УССР 1963 года не существовало конструкции ничтожной сделки — договор мог быть признан недействительным исключительно по решению суда. Отказ нотариуса в совершении нотариального действия на основании несоответствия правоустанавливающего документа, заключенного в период действия ГК УССР 1963 года, требованиям современного законодательства является неправомерным.

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу по делу по иску к частному нотариусу Одесского городского нотариального округа о признании незаконным отказа нотариуса в совершении нотариального действия.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, в удовлетворении иска отказал, мотивируя решение тем, что предоставленный истцом договор купли-продажи не мог быть принят нотариусом как правоустанавливающий.

Верховный Суд не согласился с выводами судов, судебные решения отменил и принял новое решение, которым иск удовлетворил, признав незаконным отказ частного нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону.

Как указал Верховный Суд, сделка по своему содержанию и форме должна соответствовать требованиям законодательства, действующего на момент ее заключения. В рассматриваемом деле подлежат применению положения актов гражданского законодательства, действовавших на момент возникновения спорных правоотношений, а именно ГК УССР 1963 года.

Суды не обратили внимания на то, что договор купли-продажи, заключенный в 1998 году, его участниками не оспаривался и недействительным в судебном порядке не признавался.

Кроме того, суды не учли наличие решения суда по делу № 2-6324/2005, которым определены доли в праве общей собственности — по 1/4 доле спорной квартиры за каждым.

Также вне внимания осталось то, что нотариус в постановлении об отказе в совершении нотариального действия руководствовалась, в том числе, положениями ГК Украины, которые не могут применяться к сделке или договору, совершенным в период действия ГК УССР 1963 года.

При таких обстоятельствах суды пришли к ошибочным выводам о правомерности отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство по основаниям несоответствия правоустанавливающего документа требованиям законодательства.

Постановление Верховного Суда по делу № 523/16628/23 (производство № 61-6602св25).

