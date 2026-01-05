Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Верховный Суд рассмотрел длительный наследственный спор относительно домовладения в Одессе. Кассационная инстанция частично удовлетворила жалобу истца, отменив постановление Одесского апелляционного суда и направив дело на новое апелляционное рассмотрение. Определяющей причиной такого решения стали взаимоисключающие выводы апелляционного суда, неполное исследование доводов сторон и отсутствие надлежащей мотивации в отношении существенных обстоятельств дела.

Правовая головоломка: дом – совместный и личный?

Кассационный гражданский суд ВС детально проанализировал кассационную жалобу по делу №521/8157/21 на постановление Одесского апелляционного суда.

Основанием спора стало свидетельство о праве на наследство, выданное в 2017 году – после смерти матери истца. Речь идет о жилом доме под литерой «Б» площадью 76,3 кв. м и пристройке «а1» площадью 6,9 кв. м, которая указана как самовольно построенная. Истец настаивала, что нотариус ошибочно определил состав наследственной массы, вследствие чего в свидетельство о праве на наследство было включено имущество, являющееся ее личной собственностью.

По словам истца, жилой дом под литерой «Б» является ее личной собственностью, поскольку был построен еще ее отцом, а на момент утверждения мирового соглашения с другой совладелицей в 1994 году этот дом юридически еще не существовал и, соответственно, не мог быть предметом распределения между наследниками. Аналогичную позицию истец занимала и в отношении пристройки «а1», считая необоснованным предоставление ей статуса самовольного строительства.

Как указано в материалах дела, в мае 2021 года наследница обратилась к частному нотариусу с заявлением, в котором просила отменить свидетельство о праве на наследство от 23 ноября 2017 года, а также выдать новое свидетельство о праве на наследство, состоящее из 48/200 долей в праве общей долевой собственности на домовладение.

Совладельцем домовладения было еще одно лицо, которое проживало в жилом доме под лит. «А» общей площадью 34,1 кв. м, что подтверждается определением, вынесенным ранее Ильичевским районным судом г. Одессы – в феврале 1994 года. После ее смерти открылось наследство в виде части домовладения. Именно поэтому истец хотела оформить новое свидетельство о праве на наследство. Однако 26 мая 2021 года она получила разъяснение частного нотариуса, в котором было указано: основания для отмены свидетельства о праве на наследство от 23 ноября 2017 года отсутствуют.

Протокольным определением суда первой инстанции ненадлежащий ответчик – частный нотариус – был заменен на наследника, которому принадлежала доля в общем доме. К участию в деле нотариус был привлечен в качестве третьего лица. Однако в ноябре 2023 года Малиновский районный суд г. Одессы отказал в удовлетворении иска. Это решение было мотивировано тем, что истец не предоставила доказательств, подтверждающих принадлежность жилого дома под литерой «Б» именно ей. При этом суд ссылался на статью 391 Гражданского кодекса Украины, согласно которой только собственник имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом.

В свою очередь Одесский апелляционный суд формально удовлетворил апелляционную жалобу, отменив решение суда первой инстанции, но одновременно принял новое постановление с тем же результатом – полным отказом в иске. При этом апелляционная инстанция пришла к противоречивым выводам: с одной стороны, признала решение суда первой инстанции не соответствующим требованиям законности, а с другой – заявила о его обоснованности и соответствии нормам материального права. Кроме того, апелляционный суд обратил внимание на ошибки в определении надлежащего ответчика судом первой инстанции, однако фактически не дал оценки этим обстоятельствам в контексте правильного разрешения спора.

Апелляция в двух измерениях: законно и незаконно – одновременно

Пересматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд напомнил, что его полномочия ограничены проверкой правильности применения норм материального и процессуального права в пределах доводов кассационной жалобы. Кассационная инстанция не устанавливает новых фактов, а лишь оценивает, были ли они надлежащим образом исследованы судами нижестоящих инстанций и получили ли правовую оценку в мотивировочной части решений.

Определяющее значение имело соблюдение требований к законности и обоснованности судебного решения, установленных статьями 263, 264, 265 и 382 ГПК Украины, а также стандартов статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Верховный Суд подчеркнул: судебное решение должно быть внутренне согласованным, логичным и таким, которое дает ответ на существенные аргументы сторон. Наличие в мотивировочной части взаимоисключающих выводов свидетельствует о нарушении принципа верховенства права и лишает стороны возможности понять реальные основания отказа в защите их прав.

Особое внимание КГС ВС обратил на существенный момент: апелляционная инстанция фактически признала нарушение процессуальных норм судом первой инстанции, в частности в части субъектного состава сторон, однако не проанализировала, как эти нарушения повлияли на правильность разрешения дела. Так же, по мнению Верховного Суда, апелляционный суд оставил без внимания доводы истца о неправильном определении правового статуса пристройки «а1» и ее включении либо невключении в наследственную массу, что являлось одним из главных вопросов спора.

В своем постановлении Верховный Суд отметил: «Не должно вызывать сомнений или возражений то, что все судебные решения должны быть понятными, изложенными четким и простым языком, и это является необходимой предпосылкой понимания решения сторонами и общественностью; для этого необходимо логически структурировать решение и изложить его в четком стиле, доступном для каждого; судебные решения должны, в принципе, быть обоснованными; при изложении оснований для принятия решения необходимо дать ответ на аргументы сторон и уместные доводы, способные повлиять на разрешение спора; изложение оснований для принятия решения не должно обязательно быть длинным, поскольку необходимо найти надлежащий баланс между краткостью и правильным пониманием принятого решения…».

Кассационная инстанция напомнила устоявшуюся практику Европейского суда по правам человека: мотивированное решение должно демонстрировать сторонам, что они были услышаны, а также обеспечивать эффективную возможность обжалования. Также Верховный Суд сослался на правовые позиции Большой Палаты ВС, которые акцентируют внимание на необходимости четкой, понятной и непротиворечивой мотивации судебных актов.

Учитывая то, что нарушения норм процессуального права были допущены именно судом апелляционной инстанции и сделали невозможным установление фактических обстоятельств, имеющих решающее значение для дела, Верховный Суд отменил решение Одесского апелляционного суда. Дело было направлено на новое рассмотрение в апелляционный суд, который обязан дать полную оценку доводам сторон, устранить логические противоречия и четко определить правоотношения, возникшие в споре за наследство.

