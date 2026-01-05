Обнародовали графики проверок частных и государственных нотариусов Киевской и Черкасской областей

Проверки касаются организации работы государственных нотариальных контор, деятельности государственного нотариального архива и организации нотариальной деятельности частных нотариусов.

Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины обнародовало утвержденные графики проведения плановых комплексных проверок на 2026 год.

Проверки касаются:

организации работы государственных нотариальных контор;

деятельности государственного нотариального архива;

организации нотариальной деятельности частных нотариусов;

соблюдения порядка совершения нотариальных действий и правил нотариального делопроизводства.

