Оприлюднили графіки перевірок приватних та державних нотаріусів Київщини та Черкащини

Перевірки стосуються організації роботи державних нотаріальних контор, діяльності державного нотаріального архіву та організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів.

Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України оприлюднило затверджені графіки проведення планових комплексних перевірок на 2026 рік.

Перевірки стосуються:

- організації роботи державних нотаріальних контор

- діяльності державного нотаріального архіву

- організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів

- дотримання порядку вчинення нотаріальних дій та правил нотаріального діловодства

