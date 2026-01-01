Сугробы снега более одного метра и минус 18°C: Карпаты накрыла зима, фото

В высокогорье образовались сугробы снега более одного метра, что существенно осложняет передвижение и ориентирование на местности.

Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области предупреждает о значительном ухудшении погодных условий в горах и призывает туристов воздержаться от выходов в высокогорье.

По информации спасателей, по состоянию на 1 января на горе Пип Иван наблюдается облачная погода с ограниченной видимостью, снег и юго-западный ветер скоростью около 13 м/с. Температура воздуха снизилась до –18°C.

В ГСЧС отмечают, что в высокогорье образовались сугробы снега более одного метра, что существенно осложняет передвижение и ориентирование на местности. Такие условия создают серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому даже опытным туристам рекомендуют отложить походы до улучшения погодных условий.

Спасатели также советуют заранее позаботиться о безопасности и установить мобильное приложение «Спасение в горах».

