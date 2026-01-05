  1. В Украине

Начальник миграционной службы в Хмельницкой области приобрел в собственность торговый центр: НАЗК заявляет, что средств на это не было

15:10, 5 января 2026
Дело передали в ВАКС.
Начальник миграционной службы в Хмельницкой области приобрел в собственность торговый центр: НАЗК заявляет, что средств на это не было
САП обратилась в ВАКС с иском о гражданской конфискации активов должностного лица миграционной службы в Хмельницкой области.

Как сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, прокурор подал иск о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов, которые принадлежат начальнику Хмельницкого отдела Управления Государственной миграционной службы в Хмельницкой области и члену его семьи.

В НАЗК указывают, что основанием для обращения в суд стали результаты мониторинга образа жизни, а также информация, полученная от Государственного бюро расследований в Хмельницкой области.

По данным агентства, в течение 2021–2023 годов член семьи должностного лица приобрел в собственность торговый центр в одном из населенных пунктов Хмельницкой области. Объект включает магазины смешанной торговли, кафе и офисные помещения. В 2024 году в здании была достроена квартира площадью 52,7 кв. м. Общая площадь застройки составляет 913,8 кв. м, а стоимость приобретения — около 13,7 млн грн.

После анализа доходов служащего и членов его семьи в НАЗК пришли к выводу, что приобрести указанные активы за счет законных доходов было невозможно.

В связи с этим САП просит суд взыскать в доход государства часть стоимости актива, которая не соответствует законным доходам, — более 7,3 млн грн. В настоящее время на объект недвижимости наложен арест.

В случае удовлетворения иска активы могут быть взысканы в пользу государства в порядке гражданской конфискации в соответствии со ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

