ЗСУ формують нові спецпідрозділи для боротьби з дроновими військами РФ – Сирський

У 2026 році Україна нарощуватиме підрозділи безпілотних систем і створюватиме спеціальні формування для знищення ворожих БпЛА та пунктів управління.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

2025 рік став періодом суттєвого прориву у розвитку безпілотної складової Збройних сил України. Плани на 2026 рік передбачають подальше нарощення спроможностей підрозділів безпілотних систем, зокрема формування нових спеціалізованих підрозділів для протидії ворожим дроновим силам. Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

«У сучасній війні це першочергова мета. Для цього, серед іншого, поставив задачу формувати спеціальні підрозділи, покликані ефективно виявляти і знищувати ворожі високотехнологічні дронові підрозділи, пункти управління та екіпажі безпілотних авіаційних комплексів окупантів. Той, хто має перевагу в кількості і якості БпС, зберігає більше своїх воїнів та ефективніше нищить противника. І ми продовжуємо утримувати перевагу в кількості застосувань FPV-дронів», – заявив Сирський.

За словами Головнокомандувача, у грудні підрозділи безпілотних авіаційних комплексів виконали близько 339 тисяч завдань, а наземні роботизовані комплекси — майже 2,1 тисячі. Загальна кількість уражених і знищених цілей безпілотниками Сил оборони зросла на 31%, а кількість ураженого особового складу противника — більш ніж на чверть.

Окремо Сирський відзначив обмін досвідом між командирами провідних підрозділів БпС, які представили напрацювання щодо застосування безпілотників, наземних роботизованих комплексів і власні технічні розробки. За його словами, ворог уже відчув їхню ефективність, а ці рішення планують надалі розвивати й масштабувати. Також у Збройних силах України запущено систему технічної підтримки безпілотних систем та систему інформаційної підтримки виробників.

Крім того, він зазначив, що у грудні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкодили приблизно стільки ж військовослужбовців армії РФ, скільки Росія призиває за один місяць.

За його словами, у грудні втрати противника перевищили 33 тисячі осіб особового складу. До цієї кількості входять лише підтверджені відео випадки, при цьому реальні втрати окупантів є більшими. Сирський відзначив ефективність підрозділів безпілотних систем та подякував військовим за стабільне зростання результатів бойової роботи.

Сирський також поінформував, що, за даними військової розвідки, Росія вже створила окремі війська безпілотних систем чисельністю близько 80 тисяч військовослужбовців. На другому етапі у 2026 році їх планують збільшити до 165,5 тисячі, а до 2030 року — майже до 210 тисяч осіб. Крім того, державне замовлення на виробництво далекобійних дронів у РФ за рік виконано на 106%, а воєнно-промисловий комплекс країни-агресора виготовляє понад 400 таких безпілотників щодоби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.