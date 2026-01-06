ВСУ формируют новые спецподразделения для борьбы с дронными войсками РФ – Сырский

В 2026 году Украина будет наращивать подразделения беспилотных систем и создавать специальные формирования для уничтожения вражеских БПЛА и пунктов управления.

2025 год стал периодом существенного прорыва в развитии беспилотной составляющей Вооруженных сил Украины. Планы на 2026 год предусматривают дальнейшее наращивание возможностей подразделений беспилотных систем, в частности формирование новых специализированных подразделений для противодействия вражеским дронным силам. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

«В современной войне это первоочередная цель. Для этого, среди прочего, поставил задачу формировать специальные подразделения, призванные эффективно выявлять и уничтожать вражеские высокотехнологичные дронные подразделения, пункты управления и экипажи беспилотных авиационных комплексов оккупантов. Тот, кто имеет преимущество в количестве и качестве БпС, сохраняет больше своих воинов и эффективнее уничтожает противника. И мы продолжаем удерживать преимущество в количестве применений FPV-дронов», — заявил Сырский.

По словам Главнокомандующего, в декабре подразделения беспилотных авиационных комплексов выполнили около 339 тысяч задач, а наземные роботизированные комплексы — почти 2,1 тысячи. Общее количество пораженных и уничтоженных целей беспилотниками Сил обороны выросло на 31%, а количество пораженного личного состава противника — более чем на четверть.

Отдельно Сырский отметил обмен опытом между командирами ведущих подразделений БпС, которые представили наработки по применению беспилотников, наземных роботизированных комплексов и собственные технические разработки. По его словам, враг уже ощутил их эффективность, а эти решения планируют в дальнейшем развивать и масштабировать. Также в Вооруженных силах Украины запущена система технической поддержки беспилотных систем и система информационной поддержки производителей.

Кроме того, он отметил, что в декабре подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины обезвредили примерно столько же военнослужащих армии РФ, сколько Россия призывает за один месяц.

По его словам, в декабре потери противника превысили 33 тысячи человек личного состава. В это количество входят только подтвержденные видео случаи, при этом реальные потери оккупантов больше. Сырский отметил эффективность подразделений беспилотных систем и поблагодарил военных за стабильный рост результатов боевой работы.

Сырский также сообщил, что, по данным военной разведки, Россия уже создала отдельные войска беспилотных систем численностью около 80 тысяч военнослужащих. На втором этапе в 2026 году их планируют увеличить до 165,5 тысячи, а к 2030 году — почти до 210 тысяч человек. Кроме того, государственный заказ на производство дальнобойных дронов в РФ за год выполнен на 106%, а военно-промышленный комплекс страны-агрессора производит более 400 таких беспилотников ежесуточно.

