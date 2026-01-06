Оприлюднили путівник рішень Суду ЄС, прийнятих у листопаді 2025 року

Рішення Суду ЄС розглядаються як прецеденти та є частиною аcquis ЄС.

Дослідницька служба Верховної Ради України оприлюднила путівник містить огляди рішень Суду ЄС, прийнятих у листопаді 2025 року, які тлумачать окремі положення актів права ЄС.

Рішення Суду ЄС розглядаються як прецеденти та є частиною аcquis ЄС. Окремі рішення Суду ЄС містять роз’яснення (тлумачення) щодо правильного розуміння та застосування актів права ЄС й установчих договорів Європейського Союзу. Ці рішення є важливими в контексті імплементації положень права ЄС у національне законодавство.

Вивчення рішень Суду ЄС та інших інтерпретаційних документів ЄС щодо імплементації відповідних актів права ЄС є складником аналізу відповідності зобов’язанням держави у сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

