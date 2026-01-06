Опубликован путеводитель решений Суда ЕС, принятых в ноябре 2025 года

Решения Суда ЕС рассматриваются как прецеденты и являются частью acquis ЕС.

Исследовательская служба Верховной Рады Украины опубликовала путеводитель, содержащий обзоры решений Суда ЕС, принятых в ноябре 2025 года, которые толкуют отдельные положения актов права ЕС.

Решения Суда ЕС рассматриваются как прецеденты и являются частью acquis ЕС. Отдельные решения Суда ЕС содержат разъяснения (толкование) относительно правильного понимания и применения актов права ЕС и учредительных договоров Европейского Союза. Эти решения имеют важное значение в контексте имплементации положений права ЕС в национальное законодательство.

Изучение решений Суда ЕС и других интерпретационных документов ЕС по имплементации соответствующих актов права ЕС является составляющей анализа соответствия обязательствам государства в сфере европейской интеграции и праву ЕС.

