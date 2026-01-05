  1. В Україні
Центрам рекрутингу ЗСУ надали доступ до реєстру військовозобов’язаних – Зеленський підписав закон

13:00, 5 січня 2026
Президент підписав закон, який включає центри рекрутингу ЗСУ до переліку суб’єктів, які беруть участь у веденні реєстру «Оберіг».
Центрам рекрутингу ЗСУ надали доступ до реєстру військовозобов’язаних – Зеленський підписав закон
Фото: Суспільне/Нікіта Галка
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4720-IX, яким розширено перелік органів, що ведуть Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. (законопроєкт 14238 від 21.11.2025).

Документом передбачено включення центрів рекрутингу Збройних Сил України до переліку суб’єктів, які беруть участь у веденні реєстру «Оберіг». Це рішення має дозволити їм ефективніше здійснювати рекрутинг громадян на військову службу за контрактом.

Ухвалений закон також сприятиме оперативнішому використанню даних про призовників, військовозобов’язаних і резервістів, що, у свою чергу, підвищить ефективність роботи центрів рекрутингу та зміцнить обороноздатність держави.

За словами нардепа Олександра Федієнка, документ з’явився після регулярних поїздок до рекрутингових центрів, де він часто чув скарги про відсутність доступу до реєстру військовослужбовців. Попри те що рекрутингові центри ЗСУ мають право самостійно проводити призов громадян, на відміну від територіальних центрів комплектування, вони не можуть працювати з Єдиним державним реєстром.

Документ має усунути цю суперечність і надати рекрутинговим центрам такі самі можливості доступу до Реєстру, як і ТЦК.

закон ЗСУ армія контракт військовослужбовці Володимир Зеленський Оберіг

