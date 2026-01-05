Кабинет Электронного суда временно будет недоступен из-за плановых технических работ

Плановые работы в Кабинете Электронного суда состоятся 5 января вечером.

В ГП «Информационные судебные системы» сообщили, что 5 января с 20:00 до 22:00 в Кабинете Электронного суда будут проходить плановые технические работы.

В это время доступ к кабинету может быть временно ограничен, отметили в ведомстве. Работы проводятся с целью поддержания стабильной работы электронной системы суда.

