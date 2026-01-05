Кабінет Електронного суду тимчасово буде недоступний через планові технічні роботи
14:48, 5 січня 2026
Планові роботи у Кабінеті Електронного суду відбудуться 5 січня ввечері.
В ДП «Інформаційні судові системи» повідомили, що 5 січня з 20:00 до 22:00 у Кабінеті Електронного суду проходитимуть планові технічні роботи.
У цей час доступ до кабінету може бути тимчасово обмежений, зазначили у відомстві. Роботи проводяться з метою підтримки стабільної роботи електронної системи суду.
