  1. Суд інфо

Кабінет Електронного суду тимчасово буде недоступний через планові технічні роботи

14:48, 5 січня 2026
Планові роботи у Кабінеті Електронного суду відбудуться 5 січня ввечері.
В ДП «Інформаційні судові системи» повідомили, що 5 січня з 20:00 до 22:00 у Кабінеті Електронного суду проходитимуть планові технічні роботи.

У цей час доступ до кабінету може бути тимчасово обмежений, зазначили у відомстві. Роботи проводяться з метою підтримки стабільної роботи електронної системи суду.

суд Кабінет Міністрів України Електронний суд

