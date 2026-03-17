У США Верховний суд Невади покарав адвоката у справі щодо нападу чоловіка на суддю

20:36, 17 березня 2026
Юрист не виконав процесуальні обов’язки під час подання апеляції свого клієнта.
У США Верховний суд Невади покарав адвоката у справі щодо нападу чоловіка на суддю
У США Верховний суд штату Невада притягнув до дисциплінарної відповідальності адвоката, який представляв чоловіка, що напав на суддю в Лас-Вегасі, встановивши, що юрист не забезпечив своєчасний розгляд апеляції свого клієнта, пише 8newsnow.

Карл Арнольд представляв Деобру Реддена під час кримінального провадження та апеляції після інциденту в суді.

3 січня 2024 року 33-річний Редден напав на суддю окружного суду округу Кларк Мері Кей Голтус під час оголошення йому вироку в іншій справі. У грудні 2024 року суддя окружного суду округу Кларк Сьюзан Джонсон засудила Реддена до ув’язнення строком від 26 до 65 років.

Під час судового розгляду Редден визнав провину, але заявив про психічне захворювання, після того як свідчення надали Голтус і її помічник.

У січні 2025 року Арнольд розпочав процес апеляційного оскарження. У ході процесу суд передав питання щодо судових повідомлень і ухвал до Асоціації адвокатів штату Невада. У своїй угоді про умовне визнання Арнольд визнав порушення правил щодо належної старанності, прискорення розгляду справ, неналежної поведінки та інших професійних стандартів.

«Ця справа стосується однієї скарги, пов’язаної з невиконанням Арнольдом вимог суду щодо повідомлень і ухвал у межах апеляції клієнта на вирок у кримінальній справі», — зазначено в документі суду. «Арнольд визнав, що не подав своєчасно запит на чорнову стенограму, не подав заяву про відкриття провадження, не переглянув стенограми для апеляції, не підготував вступний меморандум і не подав додаток, незважаючи на повідомлення та ухвали суду. Його було усунуто як представника у справі».

У грудні нові адвокати Реддена з Офісу громадського захисника округу Кларк подали апеляцію, заявивши, зокрема, про неефективність дій Арнольда.

Суд відсторонив Арнольда від адвокатської діяльності на шість місяців, але відтермінував це покарання на один рік. Також йому призначено штраф у розмірі 2500 доларів.

«Я ціную, розумію і виконуватиму рішення Верховного суду», — заявив Арнольд у понеділок. «Я ніколи навмисно не пропускав би процесуальні строки чи вказівки суду, але завжди прагнутиму максимально допомагати іншим і бути їхнім голосом у кримінальній системі правосуддя».

