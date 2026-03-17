  1. В мире

В США Верховный суд Невады наказал адвоката по делу о нападении мужчины на судью

20:36, 17 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Юрист не выполнил процессуальные обязанности при подаче апелляции своего клиента.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США Верховный суд штата Невада привлек к дисциплинарной ответственности адвоката, который представлял мужчину, напавшего на судью в Лас-Вегасе, установив, что юрист не обеспечил своевременное рассмотрение апелляции своего клиента, пишет 8newsnow.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Карл Арнольд представлял Деобру Реддена во время уголовного производства и апелляции после инцидента в суде.

3 января 2024 года 33-летний Редден напал на судью окружного суда округа Кларк Мэри Кей Холтус во время оглашения ему приговора по другому делу. В декабре 2024 года судья окружного суда округа Кларк Сьюзан Джонсон приговорила Реддена к лишению свободы сроком от 26 до 65 лет.

Во время судебного разбирательства Редден признал вину, но заявил о психическом заболевании после того, как показания дали Холтус и ее помощник.

В январе 2025 года Арнольд начал процесс апелляционного обжалования. В ходе процесса суд передал вопрос о судебных уведомлениях и постановлениях Ассоциации адвокатов штата Невада. В своем соглашении о условном признании Арнольд признал нарушение правил должной осмотрительности, ускорения рассмотрения дел, ненадлежащего поведения и других профессиональных стандартов.

«Это дело касается одной жалобы, связанной с невыполнением Арнольдом требований суда относительно уведомлений и постановлений в рамках апелляции клиента на приговор по уголовному делу», — указано в документе суда. «Арнольд признал, что не подал своевременно запрос на черновую стенограмму, не подал заявление об открытии производства, не просмотрел стенограммы для апелляции, не подготовил вступительный меморандум и не подал приложение, несмотря на уведомления и постановления суда. Он был отстранен как представитель по делу».

В декабре новые адвокаты Реддена из Офиса общественного защитника округа Кларк подали апелляцию, заявив, в частности, о неэффективности действий Арнольда.

Суд отстранил Арнольда от адвокатской деятельности на шесть месяцев, однако отсрочил это наказание на один год. Также ему назначен штраф в размере 2500 долларов.

«Я ценю, понимаю и буду выполнять решение Верховного суда», — заявил Арнольд в понедельник. «Я никогда намеренно не пропускал бы процессуальные сроки или указания суда, но всегда буду стремиться максимально помогать другим и быть их голосом в уголовной системе правосудия».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]