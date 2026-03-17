В США Верховный суд Невады наказал адвоката по делу о нападении мужчины на судью

Юрист не выполнил процессуальные обязанности при подаче апелляции своего клиента.

В США Верховный суд штата Невада привлек к дисциплинарной ответственности адвоката, который представлял мужчину, напавшего на судью в Лас-Вегасе, установив, что юрист не обеспечил своевременное рассмотрение апелляции своего клиента, пишет 8newsnow.

Карл Арнольд представлял Деобру Реддена во время уголовного производства и апелляции после инцидента в суде.

3 января 2024 года 33-летний Редден напал на судью окружного суда округа Кларк Мэри Кей Холтус во время оглашения ему приговора по другому делу. В декабре 2024 года судья окружного суда округа Кларк Сьюзан Джонсон приговорила Реддена к лишению свободы сроком от 26 до 65 лет.

Во время судебного разбирательства Редден признал вину, но заявил о психическом заболевании после того, как показания дали Холтус и ее помощник.

В январе 2025 года Арнольд начал процесс апелляционного обжалования. В ходе процесса суд передал вопрос о судебных уведомлениях и постановлениях Ассоциации адвокатов штата Невада. В своем соглашении о условном признании Арнольд признал нарушение правил должной осмотрительности, ускорения рассмотрения дел, ненадлежащего поведения и других профессиональных стандартов.

«Это дело касается одной жалобы, связанной с невыполнением Арнольдом требований суда относительно уведомлений и постановлений в рамках апелляции клиента на приговор по уголовному делу», — указано в документе суда. «Арнольд признал, что не подал своевременно запрос на черновую стенограмму, не подал заявление об открытии производства, не просмотрел стенограммы для апелляции, не подготовил вступительный меморандум и не подал приложение, несмотря на уведомления и постановления суда. Он был отстранен как представитель по делу».

В декабре новые адвокаты Реддена из Офиса общественного защитника округа Кларк подали апелляцию, заявив, в частности, о неэффективности действий Арнольда.

Суд отстранил Арнольда от адвокатской деятельности на шесть месяцев, однако отсрочил это наказание на один год. Также ему назначен штраф в размере 2500 долларов.

«Я ценю, понимаю и буду выполнять решение Верховного суда», — заявил Арнольд в понедельник. «Я никогда намеренно не пропускал бы процессуальные сроки или указания суда, но всегда буду стремиться максимально помогать другим и быть их голосом в уголовной системе правосудия».

