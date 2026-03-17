В Молдове у границы с Украиной упал дрон, похожий на российский «Шахед»

Беспилотник нашли в поле возле села Тудора в 500 метрах от украинской границы.

Фото: Newsmaker

На юге Молдовы недалеко от границы с Украиной пограничники обнаружили упавший беспилотник. Речь идет об обломках дрона, который, вероятно, является российским «Шахедом». Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на пограничную полицию страны.

По данным ведомства, беспилотник нашли в поле возле села Тудора примерно в 500 метрах от украинской границы. На место происшествия прибыли специальные службы.

Впоследствии в Генеральном инспекторате полиции сообщили, что беспилотник остается активным и содержит взрывчатое вещество. Специалисты планируют провести контролируемый взрыв объекта непосредственно на месте.

Местных жителей эвакуировали. Граждан призвали сохранять спокойствие и выполнять указания правоохранителей.

