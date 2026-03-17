У Молдові біля кордону з Україною впав дрон, схожий на російський «Шахед»

Безпілотник знайшли у полі біля села Тудора за 500 метрів від українського кордону.

Фото: Newsmaker

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На півдні Молдови неподалік кордону з Україною прикордонники виявили безпілотник, що впав. Йдеться про уламки дрона, який, імовірно, є російським «Шахедом». Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на прикордонну поліцію країни.

За даними відомства, безпілотник знайшли у полі біля села Тудора приблизно за 500 метрів від українського кордону. На місце події прибули спеціальні служби.

Згодом у Генеральному інспектораті поліції повідомили, що безпілотник залишається активним і містить вибухову речовину. Фахівці планують здійснити контрольований вибух об’єкта безпосередньо на місці.

Місцевих жителів евакуювали. Громадян закликали зберігати спокій та виконувати вказівки правоохоронців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.