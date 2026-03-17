ПВО, Рамштайн и PURL: Зеленский провел трехстороннюю встречу со Стармером и Рютте

Украина, Британия и НАТО договариваются о совместном производстве вооружения – Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении трехсторонней встречи с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По словам главы государства, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы совместного производства вооружения и координации усилий в этом направлении с целью усиления обороноспособности Украины и безопасности всей Европы.

Особое внимание было уделено укреплению системы противовоздушной обороны. Зеленский отметил необходимость обеспечения достаточного количества ракет для ПВО, а также скорейшей реализации решений, принятых в формате «Рамштайн».

Кроме того, обсуждалось расширение программы PURL за счет дополнительных взносов.

