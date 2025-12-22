На Оболони в Киеве женщина держала волка в квартире: животное напало на владелицу, видео

Соседи вызвали скорую помощь, женщину госпитализировали и зашили раны.

В Киеве из квартиры на Оболони изъяли волка после нападения на женщину. Об инциденте сообщили в Wild Animals Rescue Center.

По информации приюта, зоозащитники получили вызов с просьбой срочно забрать дикое животное, которое женщина длительное время содержала в собственной квартире. Из-за неподходящих условий содержания у волка усилился стресс и проявилась агрессия — животное напало на хозяйку, сильно разорвав ей руку и укусив за бедро.

Соседи вызвали скорую помощь, женщину госпитализировали и зашили раны. Вернуться в квартиру она не смогла, поскольку волк вел себя агрессивно и не подпускал ее к жилью. Именно тогда пострадавшая обратилась за помощью к зоозащитникам.

В Wild Animals Rescue Center отмечают, что это не первый подобный случай. Семь лет назад у этой же женщины уже изымали двух волков — Армана и Малыша, которых после лечения передали за границу в надлежащие условия. По словам зоозащитников, в этот раз женщина приобрела волка через сайт по продаже животных.

Кроме содержания дикого животного в квартире, было выявлено отсутствие каких-либо ветеринарных документов: у волка не было ни прививок, ни обработок.

