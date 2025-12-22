  1. Відео
На Оболоні у Києві жінка тримала вовка в квартирі: тварина напала на власницю, відео

22:18, 22 грудня 2025
Сусіди викликали швидку допомогу, жінку госпіталізували та зашили рани.
У Києві з квартири на Оболоні вилучили вовка після нападу на жінку. Про інцидент повідомили у Wild Animals Rescue Center.

За інформацією притулку, зоозахисники отримали виклик із проханням терміново забрати дику тварину, яку жінка тривалий час утримувала у власній квартирі. Через непридатні умови утримання у вовка посилився стрес і проявилася агресія — тварина напала на власницю, сильно розірвавши їй руку та покусавши стегно.

Сусіди викликали швидку допомогу, жінку госпіталізували та зашили рани. Повернутися до квартири вона не змогла, оскільки вовк поводився агресивно та не підпускав її до помешкання. Саме тоді постраждала звернулася по допомогу до зоозахисників.

У Wild Animals Rescue Center зазначають, що це не перший подібний випадок. Сім років тому у цієї ж жінки вже вилучали двох вовків — Армана та Малиша, яких після лікування передали за кордон у належні умови. За словами зоозахисників, цього разу жінка придбала вовка через сайт з продажу тварин.

Крім утримання дикої тварини у квартирі, було виявлено відсутність будь-яких ветеринарних документів: вовк не мав ані щеплень, ані обробок.

Київ

