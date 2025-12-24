Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

16 декабря 2025 года Восьмой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции по делу № 450/3057/25, отказав водителю в отмене штрафа за превышение скорости.

В отличие от ряда других дел, где суды критически оценивают действия патрульной полиции, в этот раз апелляционная инстанция подробно, технически и юридически обосновала: TruCam является полноценным, бесспорным и самодостаточным доказательством, а доводы о «нестационарности» прибора суд не желает принимать во внимание.

Истец был признан виновным в том, что он, управляя автомобилем марки «HYNDAI» модели «IONIQ», 08.07.2025 года в 18 час. 21 мин. на 11 км автодороги М-11 «Львов – Шегини», в с. Зимна Вода, Львовского р-на, Львовской обл., двигался со скоростью 75 км/ч при разрешённых 50 км/ч, чем нарушил требования пункта 12.4 ПДД Украины.

Впоследствии он обратился в суд с иском к Департаменту патрульной полиции, в котором просил признать противоправным и отменить постановление серии ЕНА № 5175069 от 08.07.2025 года, которым он привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 122 КУоАП, и закрыть дело об административном правонарушении.

Решением Пустомытовского районного суда Львовской области от 06 октября 2025 года в удовлетворении административного иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение и принять новое, которым удовлетворить исковые требования.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что судом первой инстанции при принятии обжалуемого решения допущены нарушения норм процессуального и материального права, считает решение суда первой инстанции незаконным и необоснованным. Указывает, что прибор «TruCam» не был размещён в стационарном режиме, как это предусмотрено требованиями ст. 40 Закона Украины «О Национальной полиции».

Однако апелляционный суд пришёл к выводу, что поданная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим мотивам.

Статьёй 40 Закона № 580-VIII установлено, что полиция для выполнения возложенных на неё задач и осуществления полномочий, определённых законом, может применять такие технические приборы, технические средства и специализированное программное обеспечение:

фото- и видеотехнику, в том числе технику, работающую в автоматическом режиме, технические приборы и технические средства выявления и/или фиксации правонарушений; технические приборы и технические средства выявления радиационных, химических, биологических и ядерных угроз; беспилотные воздушные суда и специальные технические средства противодействия их применению; специальные технические средства проверки на наличие состояния алкогольного опьянения; специализированное программное обеспечение для осуществления аналитической обработки фото- и видеоинформации, в том числе для установления лиц и номерных знаков транспортных средств.

Технические приборы и технические средства полиция может закреплять на форменной одежде, в/на беспилотных воздушных судах, служебных транспортных средствах, судах или других плавсредствах, в том числе не имеющих цветографических схем, опознавательных знаков и надписей, свидетельствующих о принадлежности к полиции, а также монтировать/размещать их по внешнему периметру дорог и зданий.

Полиция может использовать информацию, полученную с помощью фото- и видеотехники, технических приборов и технических средств, находящихся в чужом владении.

Информация о смонтированных/размещённых технических приборах, технических средствах должна быть размещена на видном месте.

Сроки и порядок хранения материалов фото- и киносъёмки, видеозаписи и результатов их анализа устанавливаются Министерством внутренних дел Украины.

Коллегия судей отмечает, что производитель прибора TruCam (LTI, США) применил алгоритм шифрования AES с целью усиления достоверности доказательной базы дорожной полиции в суде в случае обжалования факта нарушения.

Применение алгоритма шифрования AES обеспечивает контроль целостности информации не только в самом приборе TruCam, но и в зашифрованных файлах, скопированных на любые другие электронные носители.

Указанные свойства алгоритма делают невозможной подделку содержания информации о нарушении правил дорожного движения с момента её фиксации прибором TruCam.

Таким образом, достоверность информации о нарушении правил дорожного движения может быть проверена в любой момент после её фиксации прибором TruCam, в том числе при её предъявлении в качестве вещественного доказательства в административном судебном процессе.

Лазерный измеритель скорости TruCam LTI 20/20 получил сертификат соответствия, свидетельства о поверке законодательно регулируемого средства измерительной техники Государственного предприятия «Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей» ГП «Укрметртестстандарт», экспертное заключение.

Следовательно, согласно техническим характеристикам, прибор, с помощью которого проводилось измерение скорости «TruCAM», способен осуществлять фото- и видеосъёмку, поэтому его показания можно расценивать как бесспорное доказательство по делу.

Измеритель скорости TruCam LT1 20/20 используется в соответствии с Законом Украины «О метрологии и метрологической деятельности» от 05 июня 2014 года № 1314-VII.

Прибор TruCam LT1 20/20 является средством измерительной техники. Для фиксации допустимых скоростных режимов движения транспортных средств на приборе устанавливается порог допустимой скорости движения. При этом учитывается погрешность прибора ±2 км/ч. Прибор позволяет измерять скорость на дистанциях от 15 м до 1200 м.

С расстояния 350–450 метров полицейским осуществляется наведение метки оптического прицела на целевой автомобиль и нажимается спусковой крючок прибора. Прибор начинает измерение скорости и включает видеозапись, при этом слышен характерный звук низкого тона. И в самом оптическом прицеле, и на экране монитора прибора фиксируется числовой показатель скорости.

При фиксации превышения установленной скорости движения прибор осуществляет фотографирование транспортного средства нарушителя, о чём свидетельствует повторный звук высокого тона. После этого полицейский отпускает спусковой крючок и принимает меры по остановке нарушителя.

В связи с изложенным суд апелляционной инстанции критически оценил доводы заявителя, поскольку они не опровергают совершение им оспариваемого административного правонарушения, а сводятся к попытке избежать административной ответственности.

Каких-либо нарушений при использовании прибора TruCam инспектором патрульной полиции судом не установлено.

