Кому могут прекратить выплату пенсии уже с 1 января и как этого избежать
До завершения 2025 года для сотен тысяч украинцев остается критически важный вопрос — сохранение пенсионных и страховых выплат. Речь идет о внутренне перемещенных лицах, гражданах, которые находятся за границей, а также о тех, кто проживает или выехал с временно оккупированных территорий.
Порядок выплат не является новым — он действует с 20 марта 2025 года в соответствии с постановлением Кабмина №299. Однако именно конец 2025 года является контрольным дедлайном, после которого части пенсионеров могут прекратить выплаты.
Ключевой дедлайн — 31 декабря 2025 года
До этой даты отдельные категории получателей пенсий обязаны выполнить определенные условия. В случае невыполнения Пенсионный фонд имеет законные основания для прекращения выплат.
Пенсия или страховые выплаты могут быть остановлены, если:
1. Не пройдена физическая идентификация
Лица, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.
2. Отсутствует движение средств по счету
Для пенсионеров с оккупированных территорий: если 6 месяцев нет расходных операций и при этом не проходилась физическая идентификация.
3. Не подано заявление о неполучении пенсии от РФ
Лица, которые проживают на оккупированных территориях или выехали с них, до конца 2025 года должны официально сообщить, что не получают пенсию от РФ.
Как не потерять выплаты: что нужно сделать
Выплату пенсии или страховых средств можно возобновить (или не допустить ее прекращения), если:
- пройдена физическая идентификация, или
- подан документ, подтверждающий факт, что лицо живо (через консульство),
- подано соответствующее заявление и комплект документов.
Порядок возобновления основывается на нормах украинского законодательства и применяется через Пенсионный фонд Украины.
Онлайн или по почте: какие есть варианты
В Украине и онлайн
Заявление можно подать:
- через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда;
- с использованием «Дия.Подпись» (Дия ID);
- с прохождением видеоидентификации.
За границей
Граждане за пределами Украины могут направить документы по почте. Обязательно прилагаются:
- заявление о возобновлении выплат;
- документ о том, что лицо живо;
- подтверждение временной защиты или статуса беженца;
- подтверждение места проживания (с переводом);
- копия паспорта гражданина Украины.
Все копии должны быть заверены консульством или нотариально.
Почему это важно именно сейчас
2025 год подходит к концу, и после 31 декабря Пенсионный фонд получит формальные основания для массовых остановок выплат тем, кто не выполнил требования. Это не новация и не «внезапные изменения», а реализация правил, о которых многие до сих пор не знают или откладывают на потом.
Вывод простой: лучше проверить свой статус сейчас, чем потерять пенсию с нового года.
