Кому могут прекратить выплату пенсии уже с 1 января и как этого избежать

Речь идет о ВПЛ, украинцах за границей и жителях оккупированных территорий — перечень условий и простые шаги для сохранения пенсии.

До завершения 2025 года для сотен тысяч украинцев остается критически важный вопрос — сохранение пенсионных и страховых выплат. Речь идет о внутренне перемещенных лицах, гражданах, которые находятся за границей, а также о тех, кто проживает или выехал с временно оккупированных территорий.

Порядок выплат не является новым — он действует с 20 марта 2025 года в соответствии с постановлением Кабмина №299. Однако именно конец 2025 года является контрольным дедлайном, после которого части пенсионеров могут прекратить выплаты.

Ключевой дедлайн — 31 декабря 2025 года

До этой даты отдельные категории получателей пенсий обязаны выполнить определенные условия. В случае невыполнения Пенсионный фонд имеет законные основания для прекращения выплат.

Пенсия или страховые выплаты могут быть остановлены, если:

1. Не пройдена физическая идентификация

Лица, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.

2. Отсутствует движение средств по счету

Для пенсионеров с оккупированных территорий: если 6 месяцев нет расходных операций и при этом не проходилась физическая идентификация.

3. Не подано заявление о неполучении пенсии от РФ

Лица, которые проживают на оккупированных территориях или выехали с них, до конца 2025 года должны официально сообщить, что не получают пенсию от РФ.

Как не потерять выплаты: что нужно сделать

Выплату пенсии или страховых средств можно возобновить (или не допустить ее прекращения), если:

пройдена физическая идентификация, или

подан документ, подтверждающий факт, что лицо живо (через консульство),

подано соответствующее заявление и комплект документов.

Порядок возобновления основывается на нормах украинского законодательства и применяется через Пенсионный фонд Украины.

Онлайн или по почте: какие есть варианты

В Украине и онлайн

Заявление можно подать:

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда;

с использованием «Дия.Подпись» (Дия ID);

с прохождением видеоидентификации.

За границей

Граждане за пределами Украины могут направить документы по почте. Обязательно прилагаются:

заявление о возобновлении выплат;

документ о том, что лицо живо;

подтверждение временной защиты или статуса беженца;

подтверждение места проживания (с переводом);

копия паспорта гражданина Украины.

Все копии должны быть заверены консульством или нотариально.

Почему это важно именно сейчас

2025 год подходит к концу, и после 31 декабря Пенсионный фонд получит формальные основания для массовых остановок выплат тем, кто не выполнил требования. Это не новация и не «внезапные изменения», а реализация правил, о которых многие до сих пор не знают или откладывают на потом.

Вывод простой: лучше проверить свой статус сейчас, чем потерять пенсию с нового года.

