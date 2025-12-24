  1. Общество
  2. / В Украине

Кому могут прекратить выплату пенсии уже с 1 января и как этого избежать

23:31, 24 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о ВПЛ, украинцах за границей и жителях оккупированных территорий — перечень условий и простые шаги для сохранения пенсии.
Кому могут прекратить выплату пенсии уже с 1 января и как этого избежать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

До завершения 2025 года для сотен тысяч украинцев остается критически важный вопрос — сохранение пенсионных и страховых выплат. Речь идет о внутренне перемещенных лицах, гражданах, которые находятся за границей, а также о тех, кто проживает или выехал с временно оккупированных территорий.

Порядок выплат не является новым — он действует с 20 марта 2025 года в соответствии с постановлением Кабмина №299. Однако именно конец 2025 года является контрольным дедлайном, после которого части пенсионеров могут прекратить выплаты.

Ключевой дедлайн — 31 декабря 2025 года

До этой даты отдельные категории получателей пенсий обязаны выполнить определенные условия. В случае невыполнения Пенсионный фонд имеет законные основания для прекращения выплат.

Пенсия или страховые выплаты могут быть остановлены, если:

1. Не пройдена физическая идентификация

Лица, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.

2. Отсутствует движение средств по счету

Для пенсионеров с оккупированных территорий: если 6 месяцев нет расходных операций и при этом не проходилась физическая идентификация.

3. Не подано заявление о неполучении пенсии от РФ

Лица, которые проживают на оккупированных территориях или выехали с них, до конца 2025 года должны официально сообщить, что не получают пенсию от РФ.

Как не потерять выплаты: что нужно сделать

Выплату пенсии или страховых средств можно возобновить (или не допустить ее прекращения), если:

  • пройдена физическая идентификация, или
  • подан документ, подтверждающий факт, что лицо живо (через консульство),
  • подано соответствующее заявление и комплект документов.

Порядок возобновления основывается на нормах украинского законодательства и применяется через Пенсионный фонд Украины.

Онлайн или по почте: какие есть варианты

В Украине и онлайн

Заявление можно подать:

  • через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда;
  • с использованием «Дия.Подпись» (Дия ID);
  • с прохождением видеоидентификации.

За границей

Граждане за пределами Украины могут направить документы по почте. Обязательно прилагаются:

  • заявление о возобновлении выплат;
  • документ о том, что лицо живо;
  • подтверждение временной защиты или статуса беженца;
  • подтверждение места проживания (с переводом);
  • копия паспорта гражданина Украины.

Все копии должны быть заверены консульством или нотариально.

Почему это важно именно сейчас

2025 год подходит к концу, и после 31 декабря Пенсионный фонд получит формальные основания для массовых остановок выплат тем, кто не выполнил требования. Это не новация и не «внезапные изменения», а реализация правил, о которых многие до сих пор не знают или откладывают на потом.

Вывод простой: лучше проверить свой статус сейчас, чем потерять пенсию с нового года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине усилят ответственность судей Конституционного суда: что предлагает проект закона 14321

Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости суда, расширение процессуальных прав участников конституционного производства и введение четкого механизма дисциплинарной ответственности судей.

Роман Маселко vs дисциплинарный инспектор: палата ВСП отказала в взыскании для судьи Гляня в деле БЭБ

Член ВСП Роман Маселко резко раскритиковал судью Алексея Гляня за игнорирование подсудности в деле БЭБ и предложил применить к нему выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи.

Побил учителя: работник ТЦК должен выплатить 150 тысяч грн морального ущерба

Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов: сотрудник ТЦК, находясь в форме, нанес учителю истории несколько ударов, причинив легкие телесные повреждения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в УПК относительно ареста имущества

Длительные аресты имущества без подозрений и приговоров могут получить законодательные ограничения — в парламенте инициировали изменения.

Апелляционный суд признал TruCam бесспорным доказательством по делу и оставил в силе штраф за превышение скорости

Апелляционный суд подробно разъяснил, как работает TruCam, почему его данные невозможно подделать и почему такие материалы могут использоваться как доказательство в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]