Обов’язково до 31 грудня: як пенсіонерам підтвердити особу через телефон і не втратити виплати

До кінця року пенсіонери мають пройти ідентифікацію — найпростіший спосіб через телефон.

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях, мають до 31 грудня обов’язково пройти фізичну ідентифікацію. Від цього напряму залежить подальша виплата пенсій та страхових коштів.

У Пенсійному фонді нагадали, як швидко підтвердити особу через Дія.Підпис.

Найпростіший спосіб — через смартфон

Одним із найзручніших та найпопулярніших варіантів підтвердження особи стала ідентифікація за допомогою Дія.Підпису. Усе можна зробити дистанційно — без відвідування установ і без додаткових пристроїв.

Для цього достатньо смартфона з оновленим мобільним застосунком «Пенсійний фонд України» та активованого Дія.Підпису.

Як пройти ідентифікацію: покрокова інструкція

Процедура займає лише кілька хвилин:

Встановіть або оновіть застосунок «Пенсійний фонд України» на смартфоні. Увійдіть у застосунок і оберіть спосіб входу «Увійти за Дія.Підпис». Підтвердьте запит на авторизацію через Дія.Підпис. Активуйте Дія.Підпис (якщо не зробили цього раніше) та ознайомтеся з умовами надання електронних довірчих послуг. Надайте застосунку «Дія» доступ до камери. Пройдіть фотоідентифікацію, дотримуючись підказок системи. Створіть або введіть п’ятизначний код Дія.Підпису. Повторно підтвердьте авторизацію для Пенсійного фонду. Після повідомлення про успішну ідентифікацію перейдіть до застосунку як авторизований користувач.

Фізична ідентифікація — обов’язкова умова для продовження виплат. Якщо її не пройти вчасно, нарахування пенсій або страхових коштів можуть бути призупинені.

У Пенсійному фонді наголошують: онлайн-ідентифікація через Дія.Підпис — це найшвидший і найбезпечніший варіант, особливо для людей, які перебувають за кордоном або не мають можливості особисто звернутися до установ.

Пенсіонерам радять не відкладати процедуру на останні дні року, щоб уникнути ризику затримок із виплатами та зайвого стресу.

