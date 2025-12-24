Обязательно до 31 декабря: как пенсионерам подтвердить личность через телефон и не потерять выплаты
Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, обязаны до 31 декабря пройти физическую идентификацию. От этого напрямую зависит дальнейшая выплата пенсий и страховых средств.
В Пенсионном фонде напомнили, как быстро подтвердить личность через Дия.Подпись.
Самый простой способ — через смартфон
Одним из самых удобных и популярных вариантов подтверждения личности стала идентификация с помощью Дия.Подписи. Все можно сделать дистанционно — без посещения учреждений и без дополнительных устройств.
Для этого достаточно смартфона с обновленным мобильным приложением «Пенсионный фонд Украины» и активированным Дия.Подпись.
Как пройти идентификацию: пошаговая инструкция
Процедура занимает всего несколько минут:
- Установите или обновите приложение «Пенсионный фонд Украины» на смартфоне.
- Войдите в приложение и выберите способ входа «Войти с помощью Дия.Подпись».
- Подтвердите запрос на авторизацию через Дия.Подпись.
- Активируйте Дия.Пидпис (если не сделали этого ранее) и ознакомьтесь с условиями предоставления электронных доверительных услуг.
- Предоставьте приложению «Дия» доступ к камере.
- Пройдите фотоидентификацию, следуя подсказкам системы.
- Создайте или введите пятизначный код Дия.Подпись.
- Повторно подтвердите авторизацию для Пенсионного фонда.
- После сообщения об успешной идентификации перейдите в приложение как авторизованный пользователь.
Физическая идентификация — обязательное условие для продолжения выплат. Если ее не пройти вовремя, начисление пенсий или страховых средств может быть приостановлено.
В Пенсионном фонде подчеркивают: онлайн-идентификация через Дия.Подпись— самый быстрый и безопасный вариант, особенно для людей, которые находятся за границей или не имеют возможности лично обратиться в учреждения.
Пенсионерам советуют не откладывать процедуру на последние дни года, чтобы избежать риска задержек с выплатами и лишнего стресса.
