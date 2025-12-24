  1. Общество
  2. / В Украине

Обязательно до 31 декабря: как пенсионерам подтвердить личность через телефон и не потерять выплаты

12:36, 24 декабря 2025
До конца года пенсионеры должны пройти идентификацию — самый простой способ через телефон. =
Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, обязаны до 31 декабря пройти физическую идентификацию. От этого напрямую зависит дальнейшая выплата пенсий и страховых средств.

В Пенсионном фонде напомнили, как быстро подтвердить личность через Дия.Подпись.

Самый простой способ — через смартфон

Одним из самых удобных и популярных вариантов подтверждения личности стала идентификация с помощью Дия.Подписи. Все можно сделать дистанционно — без посещения учреждений и без дополнительных устройств.

Для этого достаточно смартфона с обновленным мобильным приложением «Пенсионный фонд Украины» и активированным Дия.Подпись.

Как пройти идентификацию: пошаговая инструкция

Процедура занимает всего несколько минут:

  1. Установите или обновите приложение «Пенсионный фонд Украины» на смартфоне.
  2. Войдите в приложение и выберите способ входа «Войти с помощью Дия.Подпись».
  3. Подтвердите запрос на авторизацию через Дия.Подпись.
  4. Активируйте Дия.Пидпис (если не сделали этого ранее) и ознакомьтесь с условиями предоставления электронных доверительных услуг.
  5. Предоставьте приложению «Дия» доступ к камере.
  6. Пройдите фотоидентификацию, следуя подсказкам системы.
  7. Создайте или введите пятизначный код Дия.Подпись.
  8. Повторно подтвердите авторизацию для Пенсионного фонда.
  9. После сообщения об успешной идентификации перейдите в приложение как авторизованный пользователь.

Физическая идентификация — обязательное условие для продолжения выплат. Если ее не пройти вовремя, начисление пенсий или страховых средств может быть приостановлено.

В Пенсионном фонде подчеркивают: онлайн-идентификация через Дия.Подпись— самый быстрый и безопасный вариант, особенно для людей, которые находятся за границей или не имеют возможности лично обратиться в учреждения.

Пенсионерам советуют не откладывать процедуру на последние дни года, чтобы избежать риска задержек с выплатами и лишнего стресса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине

