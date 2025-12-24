Обязательно до 31 декабря: как пенсионерам подтвердить личность через телефон и не потерять выплаты

До конца года пенсионеры должны пройти идентификацию — самый простой способ через телефон. =

Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях, обязаны до 31 декабря пройти физическую идентификацию. От этого напрямую зависит дальнейшая выплата пенсий и страховых средств.

В Пенсионном фонде напомнили, как быстро подтвердить личность через Дия.Подпись.

Самый простой способ — через смартфон

Одним из самых удобных и популярных вариантов подтверждения личности стала идентификация с помощью Дия.Подписи. Все можно сделать дистанционно — без посещения учреждений и без дополнительных устройств.

Для этого достаточно смартфона с обновленным мобильным приложением «Пенсионный фонд Украины» и активированным Дия.Подпись.

Как пройти идентификацию: пошаговая инструкция

Процедура занимает всего несколько минут:

Установите или обновите приложение «Пенсионный фонд Украины» на смартфоне. Войдите в приложение и выберите способ входа «Войти с помощью Дия. Подпись ». Подтвердите запрос на авторизацию через Дия. Подпись . Активируйте Дия.Пидпис (если не сделали этого ранее) и ознакомьтесь с условиями предоставления электронных доверительных услуг. Предоставьте приложению «Дия» доступ к камере. Пройдите фотоидентификацию, следуя подсказкам системы. Создайте или введите пятизначный код Дия. Подпись . Повторно подтвердите авторизацию для Пенсионного фонда. После сообщения об успешной идентификации перейдите в приложение как авторизованный пользователь.

Физическая идентификация — обязательное условие для продолжения выплат. Если ее не пройти вовремя, начисление пенсий или страховых средств может быть приостановлено.

В Пенсионном фонде подчеркивают: онлайн-идентификация через Дия.Подпись— самый быстрый и безопасный вариант, особенно для людей, которые находятся за границей или не имеют возможности лично обратиться в учреждения.

Пенсионерам советуют не откладывать процедуру на последние дни года, чтобы избежать риска задержек с выплатами и лишнего стресса.

