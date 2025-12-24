Кому можуть припинити виплату пенсії вже з 1 січня та як цього уникнути
До завершення 2025 року для сотень тисяч українців залишається критично важливе питання — збереження пенсійних і страхових виплат. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, громадян, які перебувають за кордоном, а також тих, хто проживає або виїхав із тимчасово окупованих територій.
Порядок виплат не є новим — він діє з 20 березня 2025 року відповідно до постанови Кабміну №299. Проте саме кінець 2025 року є контрольним дедлайном, після якого частині пенсіонерів можуть припинити виплати.
Ключовий дедлайн — 31 грудня 2025 року
До цієї дати окремі категорії отримувачів пенсій зобов’язані виконати визначені умови. У разі невиконання Пенсійний фонд має законні підстави для припинення виплат.
Пенсія або страхові виплати можуть бути зупинені, якщо:
1. Не пройдена фізична ідентифікація
Особи, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.
2. Відсутній рух коштів по рахунку
Для пенсіонерів з окупованих територій: якщо 6 місяців немає видаткових операцій і при цьому не проходилась фізична ідентифікація.
3. Не подано заяву про неотримання пенсії від РФ
Особи, які проживають на окупованих територіях або виїхали з них, до кінця 2025 року повинні офіційно повідомити, що не отримують пенсію від РФ.
Як не втратити виплати: що потрібно зробити
Виплату пенсії або страхових коштів можна поновити (або не допустити її припинення), якщо:
- пройдена фізична ідентифікація, або
- подано документ, що підтверджує факт, що особа є живою (через консульство),
- подано відповідну заяву та комплект документів.
Порядок поновлення ґрунтується на нормах українського законодавства і застосовується через Пенсійний фонд України.
Онлайн або поштою: які є варіанти
В Україні та онлайн
Заяву можна подати:
- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;
- з використанням «Дія.Підпис» (Дія ID);
- із проходженням відеоідентифікації.
За кордоном
Громадяни за межами України можуть надіслати документи поштою. Обов’язково додаються:
- заява про поновлення виплат;
- документ про те, що особа є живою;
- підтвердження тимчасового захисту або статусу біженця;
- підтвердження місця проживання (з перекладом);
- копія паспорта громадянина України.
Усі копії мають бути засвідчені консульством або нотаріально.
Чому це важливо саме зараз
2025 рік добігає кінця, і після 31 грудня Пенсійний фонд отримає формальні підстави для масових зупинок виплат тим, хто не виконав вимоги. Це не новація і не “раптові зміни”, а реалізація правил, про які багато хто досі не знає або відкладає на потім.
Висновок простий: краще перевірити свій статус зараз, ніж втратити пенсію з нового року.
