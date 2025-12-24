  1. Суспільство
  В Україні

Кому можуть припинити виплату пенсії вже з 1 січня та як цього уникнути

23:31, 24 грудня 2025
Йдеться про ВПО, українців за кордоном та мешканців окупованих територій — перелік умов і прості кроки для збереження пенсії.
Кому можуть припинити виплату пенсії вже з 1 січня та як цього уникнути
До завершення 2025 року для сотень тисяч українців залишається критично важливе питання — збереження пенсійних і страхових виплат. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, громадян, які перебувають за кордоном, а також тих, хто проживає або виїхав із тимчасово окупованих територій.

Порядок виплат не є новим — він діє з 20 березня 2025 року відповідно до постанови Кабміну №299. Проте саме кінець 2025 року є контрольним дедлайном, після якого частині пенсіонерів можуть припинити виплати.

Ключовий дедлайн — 31 грудня 2025 року

До цієї дати окремі категорії отримувачів пенсій зобов’язані виконати визначені умови. У разі невиконання Пенсійний фонд має законні підстави для припинення виплат.

Пенсія або страхові виплати можуть бути зупинені, якщо:

1. Не пройдена фізична ідентифікація

Особи, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.

2. Відсутній рух коштів по рахунку

Для пенсіонерів з окупованих територій: якщо 6 місяців немає видаткових операцій і при цьому не проходилась фізична ідентифікація.

3. Не подано заяву про неотримання пенсії від РФ

Особи, які проживають на окупованих територіях або виїхали з них, до кінця 2025 року повинні офіційно повідомити, що не отримують пенсію від РФ.

Як не втратити виплати: що потрібно зробити

Виплату пенсії або страхових коштів можна поновити (або не допустити її припинення), якщо:

  • пройдена фізична ідентифікація, або
  • подано документ, що підтверджує факт, що особа є живою (через консульство),
  • подано відповідну заяву та комплект документів.

Порядок поновлення ґрунтується на нормах українського законодавства і застосовується через Пенсійний фонд України.

Онлайн або поштою: які є варіанти

В Україні та онлайн

Заяву можна подати:

  • через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;
  • з використанням «Дія.Підпис» (Дія ID);
  • із проходженням відеоідентифікації.

За кордоном

Громадяни за межами України можуть надіслати документи поштою. Обов’язково додаються:

  • заява про поновлення виплат;
  • документ про те, що особа є живою;
  • підтвердження тимчасового захисту або статусу біженця;
  • підтвердження місця проживання (з перекладом);
  • копія паспорта громадянина України.

Усі копії мають бути засвідчені консульством або нотаріально.

Чому це важливо саме зараз

2025 рік добігає кінця, і після 31 грудня Пенсійний фонд отримає формальні підстави для масових зупинок виплат тим, хто не виконав вимоги. Це не новація і не “раптові зміни”, а реалізація правил, про які багато хто досі не знає або відкладає на потім.

Висновок простий: краще перевірити свій статус зараз, ніж втратити пенсію з нового року.

