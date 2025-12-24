В Киеве разоблачили продажу шоколада с психотропными грибами

Стоимость одной шоколадки с грибами в зависимости от дозировки колебалась от 2200 до 3400 гривен.

В столице правоохранители разоблачили 31-летнего киевлянина, который выращивал дома психотропные грибы и продавал их как в сухом виде, так и замаскированными в шоколаде. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, мужчина оборудовал в своей квартире место для выращивания псилоцибиновых грибов. После сушки он реализовывал их «из рук в руки», в частности в виде шоколадок с содержанием психотропных веществ.

Во время обыска правоохранители изъяли около 2 кг сладостей, готовых к продаже, высушенные псилоцибиновые грибы, контейнеры для их выращивания, зип-пакеты со спорами грибов, емкости с мицелием, зип-пакеты с каннабисом, психотропное вещество кратом, а также денежные средства.

Ориентировочная стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет более 1 миллиона гривен. Стоимость одной шоколадки с грибами в зависимости от дозировки колебалась от 2200 до 3400 гривен.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

