В Вашингтоне разрешат лицам без юридического образования оказывать ограниченную правовую помощь

В округе Колумбия утвердили новый порядок, который расширяет доступ к правовой помощи для людей, не способных позволить себе адвоката.

Фото: yahoo.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США суды округа Колумбия (DC Courts) в этом месяце издали новое распоряжение, которое расширяет доступ к юридической помощи, пишет WUSA9.

Документ устанавливает механизм, который позволит лицам без статуса адвоката помогать людям в гражданских делах, если те не могут позволить себе юриста.

Такие специалисты будут работать как Community Justice Workers — общественные работники по вопросам правосудия.

Правозащитные организации будут создавать учебные программы, которые должны быть утверждены судом. После завершения обучения Community Justice Workers по-прежнему будут работать под надзором адвоката, однако смогут помогать заполнять формы, готовить документы, разъяснять судебные процедуры и даже предоставлять ограниченные юридические консультации.

Речь, в частности, идет о помощи в делах о выселении, опеке над детьми, социальных выплатах или домашнем насилии.

Исполнительный директор Комиссии округа Колумбия по доступу к правосудию Нэнси Дрейн подчеркнула, что новая модель не предусматривает самостоятельной юридической практики без контроля.

«Иногда возникает ложное представление, что эти люди будут работать самостоятельно. Это не так. Я бы сказала, что их будут обучать выполнять небольшие, четко определенные задачи. Они не «мини-юристы», — отметила она.

По словам Дрейн, правовые организации могут привлекать к программе лиц, которые уже имеют опыт работы с соответствующими категориями дел. Например, консультантов по вопросам домашнего насилия, которые работают вне юридических структур, но после обучения смогут предоставлять ограниченную правовую помощь.

Представитель Institute for Justice Дилан ДеллиСанти отметил, что многие такие люди уже имеют значительный практический опыт работы с клиентами, даже если не обучались в юридических школах.

По его словам, в США уже существуют подобные программы, которые позволяют квалифицированным специалистам, не только адвокатам, предоставлять базовые юридические консультации и помогать во время слушаний. Когда стало известно, что суды округа Колумбия рассматривают такую инициативу, организация решила поддержать ее внедрение.

Как Дрейн, так и ДеллиСанти подчеркивают, что статистика подтверждает необходимость подобного механизма.

Согласно отчету Комиссии округа Колумбия по доступу к правосудию, от 75% до 97% лиц по делам, связанным с жильем, опекой над детьми или домашним насилием, представляют свои интересы в суде без адвоката.

Ожидается, что с апреля суды начнут принимать заявки от организаций, желающих привлечь к работе Community Justice Workers.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.