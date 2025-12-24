  1. В Україні

У Києві викрили продаж шоколаду з психотропними грибами

22:36, 24 грудня 2025
Вартість однієї шоколадки з грибами залежно від дозування коливалася від 2200 до 3400 гривень.
 У столиці правоохоронці викрили 31-річного киянина, який вирощував удома психотропні гриби та продавав їх як у сухому вигляді, так і замаскованими у шоколаді. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, чоловік облаштував у своїй квартирі місце для вирощування псилоцибінових грибів. Після сушіння він реалізовував їх «з рук в руки», зокрема у вигляді шоколадок із вмістом психотропних речовин.

Під час обшуку правоохоронці вилучили близько 2 кг солодощів, готових до продажу, висушені псилоцибінові гриби, контейнери для їх вирощування, зіп-пакети зі спорами грибів, ємності з міцелієм, зіп-пакети з канабісом, психотропну речовину кратом, а також грошові кошти.

Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад 1 мільйон гривень. Вартість однієї шоколадки з грибами залежно від дозування коливалася від 2200 до 3400 гривень.

Наразі чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

прокуратура Київ

