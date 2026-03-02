  1. У світі

«Хезболла» завдала ударів по Ізраїлю, ЦАХАЛ починає бити у відповідь

08:12, 2 березня 2026
Угруповання заявило про «помсту» за вбивство Верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.
Фото: gettyimages
У ніч на 2 березня Армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по об’єктах «Хезболли» в Лівані. Це сталося після того, як терористичне угруповання здійснило атаку по іранській території. Про це повідомили у ЦАХАЛ.

«У кількох районах на півночі Ізраїлю пролунали сирени після запуску ракет із Лівану», - заявили у ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю також повідомила, що військово-повітряні сили перехопили ракету, але ще кілька впали на відкриті ділянки.

Згодом у ЦАХАЛ заявили, що ракету по країні запустила саме «Хезболла».

«ЦАХАЛ почав завдавати ударів по цілях терористичної організації «Хезболла» по всьому Лівану... у відповідь на обстріл Ізраїлю ракетами з боку «Хезболли», - йдеться у заяві.

У свою чергу «Хезболла» підтвердила, що здійснила ракетний обстріл. Причиною назвали «помсту за кров верховного лідера мусульман Алі Хаменеї».

Атака «Хезболли» стала першим подібним випадком з моменту припинення вогню в листопаді 2024 року.

Нагадаємо,  28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану.

Як повідомлялося, в Дубаї пролунали вибухи, а в районі острова Пальма Джумейра сталася масштабна пожежа поблизу готелю Fairmont The Palm. У місті працювали системи ППО, частину аеропортів було тимчасово закрито.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок внаслідок авіаударів.

У свою чергу Іран підтвердив смерть Хаменеї і пообіцяв «найжорстокішу відповідь» в історії. На це президент США жорстко відреагував.

