Дмитро Лубінець попередив про ризик порушення Європейської конвенції у колоніях

Омбудсман заявив, що на практиці медична допомога часто обмежується лише базовим лікуванням у місцях несвободи.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про проблеми із забезпеченням права на медичну допомогу та реабілітацію у місцях несвободи.

Як наголошує Лубінець, люди в установах виконання покарань мають таке саме право на лікування, як і інші громадяни, а відповідальність за організацію медичної допомоги покладена на Центр охорони здоров’я ДКВС України. Водночас на практиці допомога часто обмежується лише базовим лікуванням.

«Але на практиці допомога часто обмежується лише базовим лікуванням. Повноцінна реабілітація — фізична терапія, психологічна підтримка, ерготерапія, паліативна допомога — недоступна або взагалі відсутня», - каже він.

Особливо складною омбудсман назвав ситуацію з маломобільними пацієнтами — після інсультів або тяжких травм.

«Формально їм призначають індивідуальні програми реабілітації, але через нестачу фахівців і умов ці програми здебільшого не виконуються. Часто догляд здійснюють інші засуджені», - йдеться у повідомленні.

Лубінець наголосив, що така ситуація може обмежувати право на охорону здоров’я та розцінюватися як порушення статті 3 Європейської конвенції з прав людини, яка забороняє нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження.

Відтак, за результатами відвідувань у межах національного превентивного механізму були направлені акти реагування з вимогою забезпечити належну медичну та реабілітаційну допомогу.

