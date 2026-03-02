  1. У світі

Саудівська Аравія зупинила роботу нафтопереробного заводу Ras Tanura після атаки іранського дрона

10:55, 2 березня 2026
Saudi Aramco зупинила НПЗ Ras Tanura після атаки безпілотника.
Саудівська Аравія зупинила роботу нафтопереробного заводу Ras Tanura після атаки іранського дрона
Фото: reuters.com
Державна нафтова компанія Саудівської Аравії Aramco зупинила роботу свого нафтопереробного заводу Ras Tanura після атаки безпілотника. Про це повідомило джерело в галузі, пише Reuters.

Комплекс Ras Tanura, розташований на узбережжі Перської затоки, включає один із найбільших нафтопереробних заводів на Близькому Сході потужністю 550 тисяч барелів на добу та є ключовим експортним терміналом для саудівської нафти. За словами джерела, підприємство було зупинене як запобіжний захід, ситуація перебуває під контролем.

Удар безпілотника став частиною хвилі атак Ірану по країнах Перської затоки, зокрема по Абу-Дабі, Дубаю, Досі, Манамі та комерційній зоні Дукм в Омані. Атаки частково паралізували великі судноплавні хаби в Об’єднаних Арабських Еміратах та Омані, а ф’ючерси на нафту марки Brent у понеділок різко зросли.

Енергетична інфраструктура Саудівської Аравії, що має посилений захист, уже раніше ставала мішенню. Найбільш резонансною була атака у вересні 2019 року, коли безпрецедентні удари безпілотниками та ракетами по об’єктах Abqaiq і Khurais тимчасово вивели з ладу понад половину видобутку нафти в королівстві та спричинили потрясіння на світових ринках.

