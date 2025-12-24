На Крещатике в Киеве демонтировали первый МАФ — на очереди еще 18

В целом на локации вдоль Крещатика планируют демонтировать 18 временных сооружений, а с учетом объектов на Майдане Независимости — 34.

В центре Киева на улице Крещатик демонтировали первое временное сооружение, срок действия разрешительных документов которого завершился. Об этом сообщили в Департаменте территориального контроля города Киева, который продолжает работы по упорядочению центральной части столицы.

По информации департамента, демонтированный МАФ был установлен еще 29 июля 2009 года. Изначально в нем осуществлялась торговля печатными изданиями, однако в последнее время сооружение использовалось как точка продажи фастфуда, в частности вареной кукурузы.

Демонтажные работы на Крещатике проводят в рамках реализации решения Киевского городского совета от 13 июня 2024 года № 915/8881. Аналогичные мероприятия уже начались в Шевченковском и Соломенском районах столицы, где также демонтируют объекты с просроченными разрешительными документами.

