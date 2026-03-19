На Винниччине младенец умер без присмотра: родители закопали тело возле свалки и скрылись

Дело квалифицируют как злостное неисполнение родительских обязанностей и оставление в опасности.

В Винницкой области правоохранители сообщили о подозрении супружеской паре, из-за бездействия которой умер двухмесячный ребенок. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей.

Как указывает Офис Генпрокурора, семья из Погребищенской общины находилась под надзором социальных служб из-за ненадлежащих условий проживания. В семье фиксировали злоупотребление алкоголем и факты домашнего насилия. Ранее троих детей уже изымали из семьи.

Следователи установили, что в июле 2025 года родители оставили младенца без присмотра на несколько часов. Вернувшись, они обнаружили, что ребенок умер. Вместо обращения за медицинской помощью супружеская пара вывезла тело за пределы населенного пункта и закопала возле свалки, после чего выехала в другую область.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемых и обстоятельства происшествия. Тело ребенка эксгумировали, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Супружеской паре объявили подозрение по фактам злостного неисполнения родительских обязанностей и оставления в опасности, повлекшего смерть. Мужчине также инкриминируют пытки детей.

В настоящее время трое детей находятся в приемной семье. Прокуратура дополнительно проверяет действия служб, которые осуществляли социальный надзор за семьей.

Руководитель Немировской окружной прокуратуры Дмитрий Данилов отметил, что трагедия стала следствием безответственности взрослых, а их действия получат надлежащую правовую оценку.

