  1. В Украине

На Винниччине младенец умер без присмотра: родители закопали тело возле свалки и скрылись

13:17, 19 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дело квалифицируют как злостное неисполнение родительских обязанностей и оставление в опасности.
На Винниччине младенец умер без присмотра: родители закопали тело возле свалки и скрылись
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области правоохранители сообщили о подозрении супружеской паре, из-за бездействия которой умер двухмесячный ребенок. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как указывает Офис Генпрокурора, семья из Погребищенской общины находилась под надзором социальных служб из-за ненадлежащих условий проживания. В семье фиксировали злоупотребление алкоголем и факты домашнего насилия. Ранее троих детей уже изымали из семьи.

Следователи установили, что в июле 2025 года родители оставили младенца без присмотра на несколько часов. Вернувшись, они обнаружили, что ребенок умер. Вместо обращения за медицинской помощью супружеская пара вывезла тело за пределы населенного пункта и закопала возле свалки, после чего выехала в другую область.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемых и обстоятельства происшествия. Тело ребенка эксгумировали, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Супружеской паре объявили подозрение по фактам злостного неисполнения родительских обязанностей и оставления в опасности, повлекшего смерть. Мужчине также инкриминируют пытки детей.

В настоящее время трое детей находятся в приемной семье. Прокуратура дополнительно проверяет действия служб, которые осуществляли социальный надзор за семьей.

Руководитель Немировской окружной прокуратуры Дмитрий Данилов отметил, что трагедия стала следствием безответственности взрослых, а их действия получат надлежащую правовую оценку.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП дети Винница офис генерального прокурора

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
In Absentia: почему заочные приговоры — это стратегическое оружие Украины

Как институт in absentia формирует фундамент для международных трибуналов и конфискации активов: позиция Офиса Генерального Прокурора и Верховного Суда.

Рада может пересмотреть порядок доступа к реестру судебных решений

Комитет Верховной Рады обсудил изменения в законодательство, которые могут существенно сузить открытость судебных решений.

Для дел о взыскании коммунальных долгов предлагают ввести исключительную подсудность: детали законопроекта

Новый законопроект меняет подсудность гражданских дел и привязывает взыскание долгов за коммуналку к адресу квартиры

Запрет на дублирование выводов ЕСПЧ: Кабмин обновил правила обжалования условий содержания под стражей

Правительство ограничило круг лиц, которые могут инициировать проверку условий в СИЗО, и запретило Комиссии пересматривать сроки, по которым уже есть решение ЕСПЧ.

Отсутствие подписи судьи в полном тексте решения не является безусловным основанием для его отмены – БП ВС

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что отсутствие подписи судьи в полном тексте решения не является безусловным основанием для его отмены, если сокращённое решение подписано всем составом суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]