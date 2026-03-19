На Вінниччині немовля померло без нагляду: батьки закопали тіло біля сміттєзвалища і втекли

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вінницькій області правоохоронці повідомили про підозру подружжю, через бездіяльність якого померла двомісячна дитина. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою.

Як вказує Офіс Генпрокурора, родина з Погребищенської громади перебувала під наглядом соціальних служб через неналежні умови проживання. У сім’ї фіксували зловживання алкоголем і факти домашнього насильства. Раніше трьох дітей уже вилучали з родини.

Слідчі встановили, що в липні 2025 року батьки залишили немовля без нагляду на кілька годин. Повернувшись, вони виявили, що дитина померла. Замість звернення по медичну допомогу подружжя вивезло тіло за межі населеного пункту та закопало поблизу сміттєзвалища, після чого виїхало в іншу область.

Правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваних і обставини події. Тіло дитини ексгумували, призначено судово-медичні експертизи.

Подружжю оголосили підозру за фактами злісного невиконання батьківських обов’язків і залишення в небезпеці, що спричинило смерть. Чоловікові також інкримінують катування дітей.

Наразі троє дітей перебувають у прийомній сім’ї. Прокуратура додатково перевіряє дії служб, які здійснювали соціальний нагляд за родиною.

Керівник Немирівської окружної прокуратури Дмитро Данилов наголосив, що трагедія стала наслідком безвідповідальності дорослих, а їхні дії отримають належну правову оцінку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.