На Вінниччині немовля померло без нагляду: батьки закопали тіло біля сміттєзвалища і втекли

13:17, 19 березня 2026
Справу кваліфікують як злісне невиконання батьківських обов’язків і залишення в небезпеці.
У Вінницькій області правоохоронці повідомили про підозру подружжю, через бездіяльність якого померла двомісячна дитина. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою.

Як вказує Офіс Генпрокурора, родина з Погребищенської громади перебувала під наглядом соціальних служб через неналежні умови проживання. У сім’ї фіксували зловживання алкоголем і факти домашнього насильства. Раніше трьох дітей уже вилучали з родини.

Слідчі встановили, що в липні 2025 року батьки залишили немовля без нагляду на кілька годин. Повернувшись, вони виявили, що дитина померла. Замість звернення по медичну допомогу подружжя вивезло тіло за межі населеного пункту та закопало поблизу сміттєзвалища, після чого виїхало в іншу область.

Правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваних і обставини події. Тіло дитини ексгумували, призначено судово-медичні експертизи.

Подружжю оголосили підозру за фактами злісного невиконання батьківських обов’язків і залишення в небезпеці, що спричинило смерть. Чоловікові також інкримінують катування дітей.

Наразі троє дітей перебувають у прийомній сім’ї. Прокуратура додатково перевіряє дії служб, які здійснювали соціальний нагляд за родиною.

Керівник Немирівської окружної прокуратури Дмитро Данилов наголосив, що трагедія стала наслідком безвідповідальності дорослих, а їхні дії отримають належну правову оцінку.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
In Absentia: чому заочні вироки — це стратегічна зброя України

Як інститут in absentia формує фундамент для міжнародних трибуналів та конфіскації активів: позиція Офісу Генерального Прокурора та Верховного Суду.

Рада може переглянути порядок доступу до реєстру судових рішень

Комітет Верховної Ради обговорив зміни до законодавства, які можуть суттєво звузити відкритість судових рішень.

Для справ про стягнення комунальних боргів пропонують запровадити виключну підсудність: деталі законопроєкту

Новий законопроєкт змінює підсудність цивільних справ та прив’язує стягнення боргів за комуналку до адреси квартири.

Заборона на дублювання висновків ЄСПЛ: Кабмін оновив правила оскарження умов тримання під вартою

Уряд обмежив коло осіб, які можуть ініціювати перевірку умов у СІЗО, та заборонив Комісії переглядати строки, за якими вже є рішення ЄСПЛ.

Відсутність підпису судді у повному тексті рішення не є безумовною підставою для скасування – ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що відсутність підпису судді у повному тексті рішення не є безумовною підставою для його скасування, якщо скорочене рішення підписане всім складом суду.

